Пасха: миграция будет выдавать электронный паспорт в субботу и воскресенье только у Хорхе Чавеса

Несмотря на то, что мы находимся на Пасхе, Национальное управление по миграции сообщило, что в эту субботу, 16 апреля, и воскресенье, 17 апреля, служба экстренной выдачи электронных паспортов будет доступна только в децентрализованном агентстве международного аэропорта Хорхе Чавеса.

В заявлении, опубликованном сегодня днем в социальных сетях, Migraciones пояснила, что в течение обоих дней внимание будет непрерывным и будет направлено на граждан с регулярными рейсами в течение следующих 24 часов.

Заранее пользователи должны предъявить посадочный талон, свой национальный документ, удостоверяющий личность (DNI) и ваучер на оплату права процедуры за S/ 98.60, добавляется в примечании.

Migraciones упорядочила свое внимание после кризиса в прошлое воскресенье, 10 апреля, когда система упала и никто не мог получить свой паспорт, что вынудило многих граждан перенести свои рейсы и оплатить высокие просрочки.

Позавчера, в четверг 14 и вчера, в пятницу, 15 апреля, внимание к гражданам, которые должны были отправиться в следующие 48 часов, было уделено в его штаб-квартире в Бренье, а также в децентрализованном агентстве Jockey Plaza.

Учреждение сообщило, что иммиграционная служба аэропорта окажет помощь тем, чей рейс запланирован в течение 24 часов в течение следующих 24 часов в течение семи дней.

Каковы шаги для получения паспорта экстренной помощи?

Каковы требования для получения паспорта экстренной помощи?

Советы, которым вы должны следовать для фотографии

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ



