Пасха: откройте для себя значение каждого дня

Страстная неделя — это религиозный праздник, посвященный последним дням жизни Иисуса на земле. Хотя Перу является одной из стран, которые действительно празднуют эту религиозную традицию, нередко многие люди не знают, что на самом деле означает каждый день или что помнят в каждом из них.

В нашей стране Страстная неделя начинается в Вербное воскресенье, однако во многих других странах она начинается в пятницу скорби или пятницу Собора, то есть на два дня раньше. В этот день вспоминаются страдания Марии, матери Христа перед лицом неминуемой смерти сына.

Если вы хотите узнать значение каждого дня Страстной недели, продолжайте читать следующее примечание.

ЗНАЧЕНИЕ ДНЕЙ СТРАСТНОЙ НЕДЕЛИ

Вербное воскресенье — 10 апреля

Приход Иисуса в Иерусалим запомнился.

Страстный понедельник - 11 апреля

Мессия изгоняет торговцев и торговцев из Иерусалимского храма, потому что они использовали пространство как место обогащения, а не похвалы.

Страстный вторник - 12 апреля

День, когда Иисус встречается со своими учениками и говорит с ними о предательстве Иуды и отрицании Святого Петра, удивляет всех.

Страстная среда — 13 апреля

Иуда Искариот предает Христа в обмен на 30 серебряных монет.

Страстный четверг - 14 апреля

День Тайной вечери со своими учениками. После этого они арестовывают Иисуса.

Страстная пятница — 15 апреля

Это день, когда мессия войдет в тюрьму, а затем прикрепит к нему терновый венец и заставит его нести свой крест. Наконец, они распяли его и похоронили

Страстная суббота — 16 апреля

Он также известен как день славы, потому что, несмотря на то, что это день траура, он также считается днем надежды, уделяя особое внимание напоминанию о том, что Иисус воскреснет на следующий день.

Воскресение - 17 апреля

Иисус воскрес на третий день, как он и сказал. Первыми его увидят Мария Магдалина, Иоанн и Мария Мать Иакова.

В КАКИЕ ДНИ ПРАЗДНИКИ?

В этом году праздники — четверг 14 и пятница 15 апреля. Однако это может варьироваться в зависимости от каждой компании, так как некоторые, как правило, продлевают его до субботы, чтобы дни отдыха были длиннее.

СКОЛЬКО МНЕ НУЖНО ЗАПЛАТИТЬ, ЕСЛИ Я БУДУ РАБОТАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАСХИ?

Согласно законодательному декрету № 713, компания, в которой вы работаете, должна признавать оплачиваемый отпуск, включая пасхальные праздники. Согласно официальной информации, сумма, которую должен получить каждый работающий сотрудник, соответствует одному рабочему дню за нерабочий отпуск.

ДРУГИЕ ПРАЗДНИКИ В ПЕРУ

На данный момент это нерабочие дни, которые остаются в нашей стране до конца 2022 года.

Воскресенье, 01 мая — День труда

Среда, 29 июня — День Святого Петра и Павла

Четверг, 28 июля — национальные праздники

Пятница, 29 июля — национальные праздники

Вторник, 30 августа — День Санта-Роса-де-Лима

Суббота, 8 октября — битва при Ангамосе

Вторник, 1 ноября — День всех святых

Четверг, 08 декабря — День Непорочного Зачатия

Пятница, 9 декабря — битва при Аякучо (не работает в государственном секторе)

Воскресенье 25 декабря — Рождество

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