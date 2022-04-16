Пасха 2022 года: райские места, которые знаменитые мексиканцы посещали во время отпуска

Страстная неделя не только приходит на религиозные торжества, но и часто сопровождается несколькими выходными днями для некоторых мексиканцев. Таким образом, студенты, которые выходят на каникулы, или сотрудники, у которых есть нерабочие дни, часто используют эти дни в апреле, чтобы отдохнуть от рутины.

В этом смысле шоу-бизнес тоже не отставал, и в 2022 году несколько знаменитостей решили взять свои сумки и отправиться в невероятные места, чтобы воспользуйтесь сезоном уже в одиночку или со своими близкими.

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman) EFE

Синтия Уриас, ведущая программы «Скажи мне сейчас!» , поделился некоторыми изображениями из своего последнего визита на пляжи Синалоа из своего аккаунта в Instagram.

Так, уже несколько дней она делилась красочной фотографией, сидя на яхте в желтом купальнике с надписью «Girl Power».

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

«La Sonora Matancera была права, когда сказала: на море жизнь вкуснее», — писал он.

Реакция не заставила себя долго ждать, и многие пользователи сети заполнили поле комментариев актрисы мыльной оперы лестью.

«Ты выглядишь очень красиво», «красиво», «эффектно», «у тебя прекрасная улыбка» - вот некоторые из упоминаний, которые он получил.

Кроме того, в последующие дни Уриас поделился со своими подписчиками этой социальной сети прекрасными моментами со своими детьми на пляже.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

Хотя Патрисио Боргетти не уроженец Мексики, а из Аргентины, большая часть его художественной карьеры была проведена на национальной территории. Кроме того, по этому случаю актер мыльных опер, таких как Rebelde или Amor mío, решил отправиться со своим партнером Одалисом Рамиресом в гораздо более холодное место.

Супруги отправились со своими детьми в Парк Сити Маунтин, место, расположенное в штате Юта, США, с большими снежными горами, где катание на лыжах является одной из лучших достопримечательностей.

На изображениях, показанных в профилях обоих художников в Instagram, они очень тепло наслаждаются прекрасными моментами со своими детьми.

«Они не знают, как мне было страшно кататься на лыжах. И сегодня мне это очень нравится. Сенсационные вещи случаются, когда преодолеваешь свои страхи», - написал Одалис со своего аккаунта.

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

Кто-то, кто не переставал наслаждаться этими свиданиями, была Барбара де Региль, которая продемонстрировала свою последнюю в Пунта-де-Мита, Наярит.

Актриса из Росарио Тихерас не только воспользовалась возможностью показать несколько фотографий, демонстрирующих ее работающий живот, но и поделилась со своими поклонниками романтическими моментами, которые она пережила со своим мужем в последние дни.

Но не все было радужно для актрисы, так как у нее случился инцидент с морским ежом и она обратилась за помощью к врачу.

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

«Мой отпуск у врача, хахахахаха, ну жизнь не идеальна», - написал он в Instastorie, когда его услышали крики из-за боли от инъекции, которая была помещена на подошву ноги.

Позже Барбара показала своим подписчикам романтический ужин, который она будет устраивать со своим партнером, где наблюдала роскошную пляжную инсталляцию с гигантскими буквами, гласящими «Любовь».

Водитель Таня Ринкон стала большой, и она, ее партнер, ее двое детей и бабушка и дедушка их малышей отправляются в незабываемое путешествие в круизе Диснея .

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

Артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте трогательными моментами купания на пляже или встречи с такими персонажами, как Дональд Дак, Немо и многие другие.

«Накапливая воспоминания и празднуя, что мои родители с нами в этой поездке» или «Очень счастливы» - вот некоторые из описаний, которые известная женщина поместила в свой пост.

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