Колумбия победила Парагвай и останется в группе I Кубка Билли Джин Кинг 2023

Утром в эту субботу, 16 апреля, Колумбия сыграла последние три матча против Парагвая в борьбе за то, чтобы остаться на следующий год в группе I Американской зоны Кубка Билли Джин Кинга.

После поражения 15 апреля против Бразилии теннисисты, выбранные капитаном Фабиолой Зулуагой в команду Colsanitas, которая представляет сборную Колумбии, должны были не опустить свой рекорд до второй группы в 2023 году в трех смертельных матчах против сборной Парагвая.

Чтобы обеспечить результат в пользу, команде под руководством капитана Фабиолы Зулуаги понадобился только триумф в одиночном разряде. Первой в суд пришла Кукутенья Юлиана Лисарасо, которая за два с половиной часа обогнала несовершеннолетнюю Лейлу Бритез с частичными долями [5-7], [6-4] и [6-2].

Yuliana Lizarazo derrotó a Leyla Britez en el primer juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Второй был гораздо более несбалансированным, поскольку Мария Фернанда Эрасо забила дубль со счетом 6:0 против Хейди Долдана менее чем за 50 минут и подарила сборной долгожданное спокойствие:

María Fernanda Herazo derrotó a Heydi Doldán en el segundo juego de la jornada entre Colombia y Paraguay / (Twitter: @Fedecoltenis)

Таким образом, сборная Колумбии Колсанитас попрощалась с Салинасом, Эквадор, не квалифицировав долгожданные плей-офф, чтобы сыграть международный титул, но спасла свою категорию на следующий год, когда они смогут рассчитывать на опыт и талант Марии Камилы Осорио, 33 номер в рейтинге WTA.

Не было необходимости играть парный матч между Марией Паулиной Перес и Антонией Самудио против Лейлы Бритез и Паулины Франко, потому что в 13:41 Колумбия уже имела 2-0 в пользу в общей серии матча за выбывание и постоянство.

В послематчевых заявлениях между Колумбией и Парагваем капитан Фабиола Зулуага с большим оптимизмом оценила работу своих лидеров во время заключительного этапа квалификации в Кубке Билли Джин Кинг 2022 года. Вот его слова по этому поводу:

Следует отметить, что в следующем году Колумбия снова будет конкурировать в этом случае с южноамериканскими соперниками, такими как Бразилия, Аргентина, Мексика или Чили. Впоследствии женская теннисная кофейная команда получит возможность вернуться в плей-офф, место, которое не было доступно с 2008 года, когда она выиграла Группу I Америки в том году и была вынуждена играть против Бельгии в качестве гостя.

Для Колумбии это будет семнадцатый сезон подряд в группе I, самый важный сезон американского континента в Кубке Билли Джин Кинг. В последний раз национальная команда входила во вторую группу в чемпионате 2005 года, ранее известном как Кубок Федерации.

Следует напомнить, что в Группе II Америки на Кубке Билли Джин Кинг 2022 года входят следующие страны, которые сейчас ищут место в группе I на следующий год:

Багамские Острова, Барбадос, Бермудские острова, Боливия, Коста-Рика, Куба, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гондурас, Ямайка, Панама, Перу, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго, Уругвай и Венесуэла.

Год назад Колумбия участвовала в этом соревновании, ранее называвшемся Кубком Федерации, с Эмилианой Аранго и Марией Камилой Осорио Серрано в ее рядах. Делегация кофе была исключена Аргентиной и не смогла добраться до зоны плей-офф, где обосновались Аргентина и Мексика, страны, которые выиграли с участием Нади Подороски, Паулы Ормаэчеа; Фернанды Контрерас и Джулианы Олмос.

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