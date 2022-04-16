Coachella 2022 live: расписание и ссылки для бесплатного просмотра всех концертов

Ожидание окончено! Фестиваль Coachella 2022 наконец-то вернулся, и, к радости поклонников, лучшие артисты со всего мира были подтверждены, что будут присутствовать на фестивале в этом году. Те, кто имел возможность мобилизоваться в Соединенных Штатах, смогут стать свидетелями мегаконцертов, которые проводятся ежедневно.

Если вам не удалось получить билет или поездку, у вас под рукой есть ряд платформ, на которых вы можете следить за поминутной прямой трансляцией, которая записывает хорошее изображение и звук, чтобы вы могли наслаждаться впечатлениями, не выходя из дома. Знайте все подробности.

КОАЧЕЛЛА 2022: ЧТО Ж?

С момента своего первого издания в 1999 году это стало одним из самых важных событий в музыкальной индустрии. В отличие от других шоу, это шоу не только собирает звезд из США или Европы, но и включает латиноамериканских певцов в свой список артистов. В этом выпуске посетители и поклонники смогут наслаждаться часами непрерывных шоу. Кто нас представляет? «Бихота» называлась Кароль Джи, Пабло Виттар, Анитта и Ники Николь.

КОАЧЕЛЛА 2022: ¿ДОНДЕ ЭС?

Фестиваль музыки и искусств Coachella Valley, который пройдет в Индио, штат Калифорния, на этот раз будет проходить два выходных в апреле: первый с 15 по 17 и второй с 22 по 24 апреля.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ КОАЧЕЛЛЫ 2022?

В 2022 году любители музыки, которые не могут присутствовать, смогут насладиться всеми концертами онлайн. Они разделены на каналы, которые вы можете смотреть бесплатно, вам просто нужно войти на их официальный канал YouTube. Затем проверьте ссылки и список артистов в день.

- Ссылка на просмотр Coachella 2022 в прямом эфире (1-й канал)

- Ссылка на просмотр Coachella 2022 в прямом эфире (2 канал)

- Ссылка на просмотр Coachella 2022 в прямом эфире (3 канал)

Дело в том, что если вы пропустили выступление любимого певца или группы, не волнуйтесь. Перед каждой прямой трансляцией вы сможете увидеть лучшие шоу предыдущего дня.

Últimas noticias de Coachella 2022.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД КОАЧЕЛЛА 2022

САБАДО 16

(КАНАЛ 1)

16:00 — Добро пожаловать

16:15 - Кофе

16:35 - Масего

17:05 вечера - Уоллоус

18:00 — Кукушка

18:50 вечера - восхождение 88

20:10 - Раскрытие информации

21:30 - Флум

22:40 вечера - Жеребец Меган

23:30 - Билли Айлиш

(КАНАЛ 2)

16:00 — Добро пожаловать

16:15 - Пляжный кролик

17:00 - J.I.D

17:45 вечера - Гивион

18:40 - 100 секунд

19:30 - Кэролайн Полачек

20:25 - БРОКХЭМПТОН

21:15 - Дэнни Элфман

22:20 - Рич Брайан

23:05 - Стромы

12:05 - 21 Дикарь

(КАНАЛ 3)

16:00 — Добро пожаловать

16:15 - Челси Катлер

16:55 вечера - Текущие радости

17:20 вечера - эмо ночь

17:40 — японский завтрак

18:25 - девушка в красном

19:15 - Рина Саваяма

20:15 - Стив Лейси

20:50 - Пабло Виттар

21:40 - Король Желудок и Ящерица Волшебник

23:00 - Фредди Гиббс/Madlib

23:30 - Горячий чип

12:05 - Кьяры Памью Памью

ДОМИНГО 17

(КАНАЛ 1)

16:00 — Добро пожаловать

16:15 - Проклятие серфинга

17:00 - Алек Бенджамин

17:35 вечера - Винс Стэйплс

18:35 - Запустите драгоценности

19:35 - Финнеас

20:30 - Мэгги Роджерс

21:15 - Кароль Г.

22:05 - Доджа кот

23:05 - Шведский дом Мафия/Выходные

(КАНАЛ 2)

16:00 — Добро пожаловать

16:15 - Дорога

17:05 вечера - МС бенд

17:40 - Бибадуби

18:20 - Орвилл Пек

19:05 - Чикано Бэтмен

19:55 вечера - Дэйв

20:40 - Джоджи

21:30 - Лунный свет

22:15 вечера - Джейми хх

(КАНАЛ 3)

16:00 — Добро пожаловать

16:15 - Эмоциональные апельсины

17:00 - Канал Трес

17:45 - Ким Пятрас

20:15 - Утиный соус

22:00 - Дюк Дюмон

22:55 - Дензел Карри

23:40 - живот