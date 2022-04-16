НКПЧ обратилась в прокуратуру Федеральной комиссии по делам женщин с просьбой провести расследование и наказать женщин в капюшонах, которые нападали на женщин

Национальная комиссия по правам человека (CNDH) призвала Генеральную прокуратуру Мехико провести расследование и наказать женщин в капюшонах, которые напали на женщину на улице Республики Куба в историческом центре.

В заявлении, опубликованном социальными сетями, Комиссия указала, что она «обеспокоена» агрессией, произошедшей 13 апреля, «поэтому становится уместным настоятельно призвать власти этого города, в частности FGJCDMX, немедленно рассмотреть уже существующие жалобы и жалобы, которые вмешиваются».

В этом документе НКПЧ подчеркнула, что ее здание в историческом центре, которое было занято коллективом Okupa Cuba Monumenta Viva, только группа, которая считала себя «радикальной», не хотела вступать в диалог и достигать соглашений, «поэтому были возбуждены судебные иски в отношении люди, которые сохраняют оккупацию».

CDNH exhortó a la Fiscalía que investigue a las implicadas (Foto: Twitter/@CNDH)

После заявления Национальной комиссии по правам человека и рассмотрения жалобы женщины, которая подверглась нападению со стороны женщин в капюшонах, сотрудники Министерства гражданской безопасности столицы страны (SSC-CDMX) вернули здание Комиссии на улице Республики Куба.

Министр внутренних дел CDMX Марти Батрес сообщил, что Генеральная прокуратура CDMX арестовала трех человек после восстановления здания CDNH в историческом центре.

«В ответ на жалобу на вандализм и предполагаемые противоправные действия на улицах Кубы @FiscaliaCDMX и @SSC_CDMX арестовали трех человек и вернули занятое ими имущество, чтобы обеспечить безопасность соседей, прохожих и автомобилистов», — написал Марти Батрес в социальных сетях.

Кроме того, прокуратура сообщила в пресс-релизе, что задержанные были переданы в распоряжение прокурора по территориальным расследованиям в Бенито-Хуаресе.

Tras la recuperación del edificio de la CNDH, la Fiscalía detuvo a 3 mujeres (Foto: Twitter/@c4jimenez)

14 апреля FGJ сообщила, что открыла папку расследования по жалобе женщины, которая подверглась нападению со стороны группы женщин в капюшонах.

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, пострадавшая сторона находилась в своем автомобиле, когда на нее якобы напала группа женщин с закрытыми лицами, которые, как утверждается, потребовали деньги в обмен на уступку ей дороги. Однако, столкнувшись с отказом жертвы, нападавшие начали повреждать ее машину и, как утверждается, лишили ее мобильного телефона.

Аналогичным образом, пользователь Twitter, идентифицированный как @_nnux, который якобы является дочерью жертвы, заявил, что четыре женщины в капюшонах напали на ее мать «у дома Окупы». Пользователь сети указал, что пострадавшая была лишена мобильного телефона после того, как ей удалось сбежать из своего автомобиля и попытаться записать события.

La SSC-CDMX recuperó edificio de la CDNH en el Centro Histórico (Foto: Captura de pantalla - Milenio)

Предполагаемая дочь жертвы поделилась в социальной сети серией видеороликов, показывающих момент нападения. В аудиовизуальном материале слышно, что женщина идентифицировала себя как преподаватель Автономного столичного университета (УАМ), при этом запросив поддержку у прохожих, которые их игнорировали.

«Мы просим вас уйти. Это ничто, мы можем сделать больше, заполучить его сейчас. Здесь люди уже знают, каково это, вы знаете динамику», - так сказала одна из женщин в капюшоне, в то время как другие попали в машину жертвы.

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