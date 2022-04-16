Chivas призвал отказаться от насилия после нападений фанатов в CDMX

Ночью команда Sacred Herd была встречена оскорблениями и оскорблениями от фанатов у входа в концентрационный отель Royal Pedregal команды в Мехико.
Барриста потребовали от команды лучших результатов из-за выступления на турнире по мексиканскому футболу Клаусура 2022 года.
После 13 матчей Чивас имеет 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице за пределами зоны плей-офф, в результате чего директор тренера Марсело Мишель Леаньо был уволен в четверг.
Эта встреча была записана членами команды, которые отправились к своим болельщикам, но когда они увидели враждебность собраний, они удалились в отель. Их назвали псевдолюбителями в аккаунте команды в социальных сетях вместе с видео.
И дело в том, что на видео сначала видно, как фанаты поют дубинки игрокам, которые были в лобби, в то время как некоторые бросают в игроков бутылки. Однако, когда они начинают удаляться, оскорбления и бусы начинают звучать над музыкой, которая постепенно перестает играть.
Они пели «Отпустите всех, а не один ушел», а также показали одеяла с легендой «много зарплаты и мало яиц».
Фернандо Бельтрана бросили бутылку, которая попала ему в ногу. После этого фанаты продолжили писать песни, чтобы упрекнуть игроков и потребовали от них больших усилий.
Но прежде чем Антонио Брисеньо смог войти, несколько фанатов смогли пройти через забор, который удерживал их от входа, что привело к словесным нападениям против Брисеньо. Один из тех, кто помешал ему пройти мимо, кричал на него, что он не собирается входить.
Затем толпа подошла к воротам и начала бросать оскорбления и разбивать окна на входах, когда они боролись с сотрудниками службы безопасности.
После десмана Брисеньо и Бельтран поговорили с некоторыми группами поклонников, которым он указал на дверь и сказал им «это достаточно плохо». «Мы даже боимся выходить на улицу, мы не выходим на улицу, ничего не делаем», — сказал Полло Брисеньо одному из фанатов.
Спустя несколько часов команда опубликовала заявление в социальных сетях, в котором призвала болельщиков и общественное мнение «НЕНАСИЛИЕ в нашем футболе и в нашем обществе».
Наконец, они призвали Лигу МХ и клубы, которые ее составляют, принять «решительные меры, которые позволят нам восстановить семейное окружение, которое было у нас отнято», говорится в сообщении.
Они также напомнили, что команда решила не создавать анимационные группы на матчах до тех пор, пока не будут приняты адекватные процедуры для обеспечения безопасности болельщиков и игроков.
И они упомянули, что, несмотря на то, что Liga MX начала с аттестации групп, «те, кто поддерживает Chivas, отказались сделать это, только 1% откликнулись на призыв», сообщили в команде.
Следует отметить, что Чивас встретится с Крузом Азулом на стадионе «Ацтека» в Мехико на четырнадцатый день турнира Клаусура 2022 года в эту субботу, 16 апреля.
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