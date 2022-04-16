Chivas призвал отказаться от насилия после нападений фанатов в CDMX

Ночью команда Sacred Herd была встречена оскорблениями и оскорблениями от фанатов у входа в концентрационный отель Royal Pedregal команды в Мехико.

Барриста потребовали от команды лучших результатов из-за выступления на турнире по мексиканскому футболу Клаусура 2022 года.

После 13 матчей Чивас имеет 14 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице за пределами зоны плей-офф, в результате чего директор тренера Марсело Мишель Леаньо был уволен в четверг.

Эта встреча была записана членами команды, которые отправились к своим болельщикам, но когда они увидели враждебность собраний, они удалились в отель. Их назвали псевдолюбителями в аккаунте команды в социальных сетях вместе с видео.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

И дело в том, что на видео сначала видно, как фанаты поют дубинки игрокам, которые были в лобби, в то время как некоторые бросают в игроков бутылки. Однако, когда они начинают удаляться, оскорбления и бусы начинают звучать над музыкой, которая постепенно перестает играть.

Они пели «Отпустите всех, а не один ушел», а также показали одеяла с легендой «много зарплаты и мало яиц».

Фернандо Бельтрана бросили бутылку, которая попала ему в ногу. После этого фанаты продолжили писать песни, чтобы упрекнуть игроков и потребовали от них больших усилий.

Но прежде чем Антонио Брисеньо смог войти, несколько фанатов смогли пройти через забор, который удерживал их от входа, что привело к словесным нападениям против Брисеньо. Один из тех, кто помешал ему пройти мимо, кричал на него, что он не собирается входить.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

Затем толпа подошла к воротам и начала бросать оскорбления и разбивать окна на входах, когда они боролись с сотрудниками службы безопасности.

После десмана Брисеньо и Бельтран поговорили с некоторыми группами поклонников, которым он указал на дверь и сказал им «это достаточно плохо». «Мы даже боимся выходить на улицу, мы не выходим на улицу, ничего не делаем», — сказал Полло Брисеньо одному из фанатов.

Спустя несколько часов команда опубликовала заявление в социальных сетях, в котором призвала болельщиков и общественное мнение «НЕНАСИЛИЕ в нашем футболе и в нашем обществе».

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

Наконец, они призвали Лигу МХ и клубы, которые ее составляют, принять «решительные меры, которые позволят нам восстановить семейное окружение, которое было у нас отнято», говорится в сообщении.

Они также напомнили, что команда решила не создавать анимационные группы на матчах до тех пор, пока не будут приняты адекватные процедуры для обеспечения безопасности болельщиков и игроков.

И они упомянули, что, несмотря на то, что Liga MX начала с аттестации групп, «те, кто поддерживает Chivas, отказались сделать это, только 1% откликнулись на призыв», сообщили в команде.

Следует отметить, что Чивас встретится с Крузом Азулом на стадионе «Ацтека» в Мехико на четырнадцатый день турнира Клаусура 2022 года в эту субботу, 16 апреля.

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