Законопроект, разрешающий бесплатный развод в Колумбии, продвигается

07 DE JUNIO DE 2015. Conozca cómo tener un divorcio sano y no morir en el intento

До сих пор в Колумбии существует два типа развода: развод по взаимному согласию и развод без согласия. В последнем случае должно быть представлено одно из девяти оснований для расторжения брака, указанных в статье 154 Гражданского кодекса. Но это уже близко к переменам.

Первый комитет Палаты представителей одобрил законопроект, направленный на освобождение от развода в Колумбии, и эту новость подтвердил представитель Палаты представителей Валье-дель-Каука Хуан Фернандо Рейес Кури, возглавляющий эту инициативу.

По словам конгрессмена, «сегодня развод не разрешается по единоличному желанию одного из супругов, он разрешается только на определенных основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом. Мы стремимся добавить новую причину, основанную на единственной воле любого из супругов».

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В связи с этим Рейес Кури пояснил, что парам, желающим развестись, нужно будет только обратиться к судье и выразить свою волю. «Конечно, обязательства детей и другого супруга должны соблюдаться, если таковые имеются, но в Колумбии гарантируется свободный развод, и это шаг вперед к свободам в стране», — заявил конгрессмен. Инициатива состоит из трех дебатов, чтобы она стала законом Республики.

Последние данные, опубликованные Национальным управлением нотариусов и реестров 29 марта, показали, что в 2021 году количество бракоразводных дел в Колумбии увеличилось. По данным агентства, в прошлом году в стране было зарегистрировано 16 657 разводов, в то время как в 2020 и 2019 годах этот показатель составлял 10 305 и 15 797 соответственно.

В законопроекте конгрессмены, которые продвигают эту новую почву, включили процесс под названием «предложение о разводе». «Между парами должны быть установлены обязательства по содержанию, ликвидация общества, а если у них есть дети, будут достигнуты соглашения об опеке, посещении и воспитании детей. Это чрезвычайно важно, и мы не должны упускать из виду это», — заявил Рейес Кури.

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В этой инициативе также есть представитель авторов Кэтрин Миранда и представитель камеры Хулиан Пейнадо. Конгрессвумен Альянса зеленых заявила, что «индивидуальные решения супругов продолжают соблюдаться, чтобы свободно продвигаться вперед в бракоразводном процессе, не затрагивая прав их партнера или их детей», сказала Миранда.

В отчете Управления нотариусов и Секретариата говорится, что Богота, Медельин, Кали, Букараманга и Перейра по-прежнему остаются городами, где чаще всего регистрируются браки и разводы.

Вот девять оснований, изложенных в статье 154 Гражданского кодекса:

1. Внебрачные половые связи одного из супругов.

2. Серьезное и неоправданное невыполнение одним из супругов обязанностей, возложенных на них законом как таковых, так и в качестве родителей.

3. Безобразие, жестокое обращение и жестокое обращение на работе.

4. Обычное пьянство одного из супругов.

5. Обычное использование галлюциногенных или наркотических веществ, если это не предписано врачом.

6. Любое серьезное и неизлечимое заболевание или аномалия, физическое или психическое, у одного из супругов, которое угрожает психическому или физическому здоровью другого супруга и делает невозможным совместное брачное общение.

7. Любое поведение одного из супругов, направленное на развращение или извращение другого, потомка или лиц, находящихся под их опекой и живущих вместе под одной крышей.

8. Разделение органов, судебных или де-факто, продолжалось более двух лет.

9. Согласие обоих супругов, выраженное компетентному судье и признанное последним в судебном порядке.

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