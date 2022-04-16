«Бен-Гур», «Страсти Христовы» и другие пасхальные классики для просмотра в потоковом режиме

«Страсти Христовы» воссоздают страсть Иисуса, о которой рассказывается в Евангелиях. (Икон Продакшнс)

Страстная неделя не была бы полной без собственного марафона фильмов, который вывел на большой экран величайшие истории католиков. религия, которая когда-либо существовала во времена Римской империи. От незабываемого классического Бен-Гура до сурового сюжета «Страсти Христовы» режиссера Мела Гибсона , ознакомьтесь с этим списком игр, которые вы можете смотреть на цифровых платформах.

Ла Пасион де Кристо

Актер-режиссер Мел Гибсон стоял за этим христианским драматическим фильмом, вышедшим на экраны в 2004 году. В главных ролях Джим Кавизел в роли Иисуса из Назарета и Майи Моргенштерн в роли Девы Марии, фильм изображает страсть Иисуса, согласно каноническим Евангелиям. Сюжет разделен на молитву и агонию в Масленичном саду, бичевание Иисуса, терновый венец, перенос креста Иисуса на Голгофу, распятие и смерть Иисуса и, наконец, воскресение Иисуса на третий день его смерти. Доступно на Star+.

Бен-Гур

Прошло более полувека, и в наши дни телевидение продолжает транслировать этот фильм в специальных программах. Теперь историю с Чарлтоном Хестоном в главной роли можно посмотреть в любое время в потоковом режиме: «Джуда Бен-Гур (Чарльтон Хестон), член еврейской знати, живущий в Иерусалиме, живет религиозной и мирной жизнью. Однажды он выступает против тиранической оккупации Иудеи Римом». Его можно увидеть в каталоге HBO Max.

Эспартако

Основываясь на событиях 73 года до н.э., Кирк Дуглас дает жизнь рабу, ставшему гладиатором, который стал символом восстания против Римской империи. Фильм 1960 года был снят Стэнли Кубриком по мотивам одноименного романа Говарда Фаста. Помимо главного героя также выступили другие звезды классического американского кино, такие как Лоуренс Оливье, Джин Симмонс, Джон Гэвин, Чарльз Лотон, Питер Устинов, Герберт Лом, Вуди Строуд и Тони Кертис. Чтобы насладиться на HBO Max.

Ла вида де Брайан

В 1979 году английская комедийная группа, известная как Монти Пайтон, выпустила свое третье предложение к фильму, в котором рассказывается история еврея, который родился в один день с Иисусом и в дни своей взрослой жизни неоднократно смущался им. Эта сатира стала одной из самых успешных игр своего времени благодаря комедийным и пародийным сценам, а также оригинальным песням, которые восхитили зрителей. На Netflix.

Десять заповедей

Чарльтон Хестон, Юл Бриннер, Энн Бакстер, Эдвард Г. Робинсон, Ивонн де Карло, Дебра Пейджет и другие актеры золотого века американского кино в этом религиозном фильме, воссоздающем отрывок из «Исхода» в Библии. Согласно истории, он был бы написан Моисеем, египетским принцем, который освобождает свой народ от порабощения, а затем получает десять заповедей от Бога. «Жизнь Моисея, когда-то почитаемого домом фараона, который повернулся спиной к привилегированной жизни, чтобы привести свой народ к свободе», - говорится в официальном синопсисе. Его можно посмотреть на Prime Video.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: