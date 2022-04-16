Белен Барнечеа выступила после скандала с «вице-королевской» свадьбой: «Парад был искажен»

Белен Барнечеа никогда не представляла, что ее свадьба мечты с Мартином Кабельо de los Cobos в конечном итоге станет объектом критики в социальных сетях. Сказав «да» в городе Трухильо, молодожены прошли по улицам, чтобы отпраздновать свой союз. Однако персонажи, которых можно было наблюдать по дороге, вызвали споры, которые преследуют их с той ночи субботы, 9 апреля.

Дочь Альфредо Барнечеа, бывшего кандидата в президенты во время всеобщих выборов 2016 года, поделилась фотографиями допрошенных парада, на котором женщины из числа коренных народов сидят на земле с почтением и опущенными головами. Есть также мужчины с обнаженной грудью, покрытые юбками и набедренными повязками, связанные веревками и сопровождаемые авторитетом из древнего Перу.

Свадьба Белен Барнечеа и Мартина Кабельо де лос Кобоса подверглась критике за «тему вице-короля». Видео: твиттер

В другое время пара и их гости, одетые в этикет, наслаждаются вечеринкой в доме с колониальной архитектурой; в то время как на балконах, любуясь издалека, некоторые девушки имитируют принудительный труд, завязанный в колоннах этого места.

Реакция Интернета не заставила себя долго ждать. Через социальные сети пользователи набросились на пару и сожалели, что в середине 2022 года была выбрана тема «наместника». Другие были жестче и называли супругов «ретроградными», «классическими» и «мачо». Учитывая это, Белен Барнечеа решила нарушить свое молчание.

БЕЛЕН БАРНЕЧЕА ЗАЩИЩАЕТ СВОЮ СВАДЬБУ

Через свой аккаунт в Instagram, платформу, где она делилась изображениями, которые сегодня циркулируют по всему миру, известная пекарь поделилась: «С огромной жалостью я вынуждена написать этот текст. Как многие из вас знают, неделю назад празднование моей свадьбы проходило в Трухильо, родном городе моей матери. Мы решили пожениться в Перу, и я очень гордилась тем, что смогла показать своим друзьям, насколько прекрасна и богата культура нашей страны. »

«Мы — страна, полная разнообразия, разных культур и традиций, которые смогли жить вместе и объединиться в уникальном для мира синкретизме. Каждый день празднования мы с любовью и уважением рассказываем о Перу, о нашей культуре, о моей культуре. Я видел, что в некоторых средствах массовой информации упоминается представление Моче, которое мы сделали рабами, женщинами-представительницами коренных народов, вице-королевством. То, что мы сделали, представляло культуру Моче, которая является родной для Ла-Либертад и развивалась между вторым и седьмым веками», - добавил он.

«Он никогда не пересекался с инками или испанцами вовремя и что мои бабушки и дедушки по материнской линии посвятили свою жизнь и усилия тому, чтобы ценить его для всего мира. Мой дед Гильермо Ганоза восстановил Чан Чана и организовал первую археологическую разведку Уака-дель-Соль и ла Луна», - сказал он.

После этого Белен Барнечеа заверила, что все было недоразумением и что на самом деле она никогда не хотела представлять рабство в колониальную эпоху. «То, что было показано на параде, было воссозданием танца веревки, танца предков, который не представляет рабов, а является ритуальным изображением воинов, сидящие женщины представили работу и способ обработки земли в то время».

«Свадьба вице-короля» показала, что мы все еще живем в расистском и дискриминационном обществе. Видео: твиттер

ОН УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ЭТО «ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА»

В своем заявлении ныне жена Мартина Кабельо де лос Кобоса указала, что критика их свадьбы проистекает не только из негодования, но и из политической цели. «Мы очень огорчены тем, что отдых в стиле моче, который мы провели на параде, был искажен таким образом и что ситуация политизируется. Нам очень больно, что его используют в качестве дымовой завесы, чтобы скрыть серьезные структурные проблемы и забастовки, в которых она находится сегодня, наша любимая страна», - добавил он.

«Если бы в наши дни была применена та же сила, чтобы осудить несправедливость, в которой мы живем каждый день, наша страна стала бы лучше Перу . Вот почему я думаю, что мы должны оставить плохие намерения позади и праздновать любовь, культуру и разнообразие», - заключил он в своем пространном послании.

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

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