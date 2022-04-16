ФК «Аякучо»: тренер Хорхе Вильстерманн был уволен после поражения от «Зорроса» на Кубке Судамерикана

Пребывание Мигеля Понсе в Боливии было коротким, и все закончилось поражение от Аякучо за Копа Судамерикана. Всего через день после ошеломляющей победы «Зоррос» в Кочабамбе со счетом 2:0 совет директоров Хорхе Вильстерманна решил больше не рассчитывать на чилийца. Он провел в клубе всего 133 дня.

Будучи последним в группе D турнира Conmebol и пятым с 10 очками в турнире Apertura боливийской лиги, те, кто возглавляет команду, решили больше не рассчитывать на услуги стратега, который сыграл 12 матчей и добавил четыре победы, две ничьи и шесть потери.

«Профессор Мигель Понсе перестает быть частью института с этого момента. Мы благодарны за проделанную работу по сей день и желаем ему успехов в профессиональном будущем», - написал клуб в своих социальных сетях, чтобы попрощаться с DT, у которого, по-видимому, есть предложение от Сантьяго Уондерерса из чилийского первого дивизиона.

Напомним, что «аякучано» одержали большую победу на выезде, а затем добавили свои первые три очка в соревновании. упасть 3-2 в Сан-Паулу в Лиме на первом свидании международного турнир, куда они прибыли после отъезда по пути в Sport Boys. «Церковная команда» превосходила не только результат, но и игру. Хотя красные имели некоторые шансы и сделали вратаря Энди Видаля фигурой.

Это был третий опыт работы за рубежом, и Боливия была единственной страной, где Мигель Понсе работал за границей на данный момент. Ранее он руководил «Сан-Хосе» и «Блумингом», где тоже не задерживался надолго и не получил отличных результатов.

Давайте вспомним, что ФК «Аякучо» и Хорхе Вильстерманн снова встретятся на Кубке Судамерикана, но на этот раз под руководством Алехандро Апуда будут местными. Это обязательство будет исполнено в четверг, 5 мая, на четвертый день группы D и, вероятно, состоится на стадионе Инка Гарсиласо де ла Вега в Куско. «Зоррос» входят в группу D с Сан-Паулу из Бразилии и Эвертон из Чили. Важно отметить, что только первый из каждой группы пройдет в тур 16.

Redes sociales Jorge Wilstermann.

ЭНДИ ВИДАЛ И ДВА ИГРОКА МЕЛГАРА В ИДЕАЛЬНОЙ КОМАНДЕ

Энди Видаль, Бернардо Куэста и Алехандро Рамос входят в идеальную одиннадцать второго раунда Кубка Судамерикана 2022 года. Луис Кайседо (в центре) и Нильсон Ангуло (вингер) из Лиги Кито Эквадора, Александро Бернабей (левый защитник) из Лануса из Аргентины, Фабрисио Домингес (вингер) из гоночного клуба Аргентины, Роберт Арболеда (в центре) из Сан-Паулу из Бразилии, Дидье Морено (центральное колесо) из Колумбии, Лукас Ромеро (центральное колесо) центральное колесо) Independier из Аргентины и Дэнни Луна (сцепка) с 9 октября в Эквадоре.

Once ideal segunda fecha Copa Sudamericana.

АЯКУЧО 2-0 ХОРХЕ ВИЛЬСТЕРМАНН

В среду, 13 апреля, ФК «Аякучо» выиграл со счетом 2:0 Хорхе Вильстерманну во второй группе D Кубка Судамерикана 2022 года. Матч прошел на стадионе Феликса Каприлеса в Кочабамбе, Боливия. «Зоррос» победил с голами Франсиско Дюклоса на 9 минутах первого тайма, а уругвайский Кристиан Текера одержал победу в контратаке со счетом 2:0, ускользнув от вратаря Вильстерманна.

Дюкло открыл счет в матче Аякучо против Вильстерманна.

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