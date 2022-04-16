Армия конфисковала химикаты в лаборатории по производству кокаина стоимостью более 2 миллиардов песо

В последние несколько часов стало известно, что в сельском районе Кумарибо, штат Вичада, военная форма и полиция по борьбе с наркотиками демонтировали лабораторию по переработке пасты на основе коки, которая принадлежала клану Персидского залива.

Операция проходила во время инспекции Сан-Хосе-де-Окуне. По данным Национальной армии, там власти разместили «семь деревянных конструкций, в которых содержались химические прекурсоры для переработки алкалоида».

Согласно информации, которую командир седьмой бригады Гектор Уильям Мурильо Санчес передал радио Каракол, «Национальной армии и нашей национальной полиции под руководством по борьбе с наркотиками удалось демонтировать лабораторию по переработке гидрохлорида кокаина», в которой способность кристаллизовать до двух тонн коки в месяц.

В результате операции было изъято 180 кг гидрохлорида кокаина, 200 литров кокаиноподобного вещества, 1600 галлонов бензина и ACPM, 1375 галлонов ацетона, 250 кг бисульфита и три пластиковых резервуара, которые, согласно расследованиям, проведенным этими органами, будут оценены более 2 миллиардов весов.

С другой стороны, в последние часы Национальная армия также сообщила, что на юге департамента Боливар удалось обнаружить три лаборатории по переработке кокаиновой пасты, которые будут принадлежать ELN и клану Персидского залива.

Три незаконные структуры хранили 300 килограммов измельченного листа коки, 215 кг цемента, 415 галлонов бензина и 200 галлонов кокаинового основания; твердые и жидкие материалы, необходимые для переработки алкалоидов.

Аналогичным образом, в соответствии с Планом кампании «Герои свободы», Совместная целевая группа по стабилизации и консолидации Геркулеса в ходе военной операции между Национальным флотом и межведомственным управлением Генерального прокурора распорядилась сегодня, в пятницу, 15 апреля, местонахождением и уничтожение центра сбора наркотических средств в муниципалитете Москера, Нариньо.

По данным армии, войскам 41-го батальона речной морской пехоты и CTI Генеральной прокуратуры удалось обнаружить это место хранения наркотиков с 350 килограммами пасты на основе коки, которая принадлежала остаточной организованной вооруженной группе под названием Западный блок Альфонсо Кано.

Согласно информации вооруженных сил, этот захват затрагивает незаконные финансы более чем на 800 миллионов песо.

В ходе операции, как сообщили в армии, «произошло насильственное ограбление, в ходе которого сотрудникам сил безопасности брызгали бензином под угрозой поджечь их, если они не покинут место; это было сделано с целью помешать компетентным органам провести судебную процедуру».

Наконец, в прошлый четверг, 14 апреля, ВМС Колумбии вместе с Национальной армией удалось захватить 14 790 галлонов топлива и 7,5 тонн цемента на реках Нечи и Магдалена.

Инцидент произошел вблизи муниципалитетов Гамарра (Сесар), Нечи (Антьокия) и Маганге и Моралес (Боливар), где было размещено 11 709 галлонов дизельного топлива и 3081 галлона бензина.

Кроме того, в окрестностях муниципалитета Моралес (Боливар), на реке Магдалена, в том же притоке было изъято 3500 килограммов серого цемента, а в окрестностях муниципалитета Гамарра (Сезар) было изъято 4000 килограммов того же материала.

В пресс-релизе ВМС сообщили, что во время проверок, проведенных на судах типа грузоотправителей, члены экипажа не предъявили Свидетельство о непредставлении информации о незаконном обороте наркотиков, поэтому материалы были конфискованы и предоставлены в распоряжение компетентных органов в этих муниципалитетах. В ходе операций уловов не было.

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