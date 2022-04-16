«Вы едете в Мексику или едете на Ибердролу?» : Игнасио Миер защитил электрическую реформу от оппонентов

Игнасио Миер Веласко, координатор скамьи Национального движения за возрождение (Морена), заявил, что 17 апреля в Палате депутатов будет обсуждаться и голосовать за электрическую реформу президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO).

Через свой официальный аккаунт в Twitter законодатель Морениста выступил против оппозиционного блока, Партии национального действия (ПАН), Институционно-революционной партии (PRI) и Партии демократической революции (PRD), отметив, что его обвинения в обсуждении инициатива по энергетике Лопеса Обрадора в Сан-Лазаро является ложной.

«PRIAND, не путайся и не хочешь запутаться. Реформа электроэнергетики будет обсуждена и проголосована в воскресенье с 12 предложенными пунктами. Каждый берет на себя роль и ответственность перед своими избирателями и Родиной. Вы собираетесь в Мексику или на Ибердролу? Вы будете решать свободно», — написал Игнасио Миер в социальных сетях.

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

Публикация Morenista появилась в результате комментариев секретаря Комиссии по энергетике и члена парламентской группы PRD в Сан-Лазаро Маурисио Прието Гомеса, в которых он указал, что вишневая партия отложит дебаты по реформе электроэнергетики в следующее воскресенье, потому что, согласно его заявлениям, они не получили необходимых голосов.

«Мы просим отказаться от этой инициативы и объединить ее. Мы не можем подчиняться тому, что говорит исполнительная власть, мы обладаем равными полномочиями. Законодательный орган должен будет представить предложение, которое будет отвечать потребностям страны. Конечная цель состоит в том, чтобы электричество стоило мексиканцам дешевле, и в представленной ими версии не сказано, как они собираются ее достичь», - сказал перредиста.

Однако Прието Гомес отметил, что его позиция ясна: голосовать против реформы электроэнергетики. Он также объявил, что коалиция PRD PAN и PRI, Going for Mexico, представит инициативу по замене инициативы Лопеса Обрадора.

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

«Мы полностью тверды, привержены делу, мы будем голосовать, убежденные, что это не поможет мексиканцам, и я уверен, что в воскресенье мы исключим это и в последующие дни представим тот, который подготовил Va por México», - сказал Прието Гомес.

Со своей стороны Синтия Лопес Кастро, законодатель от партии «Триколор», как и Прието Гомес, предупредила, что Морена отложит сессию в следующее воскресенье и заявила, что «это будет первая конституционная реформа, которую они проиграют».

«Морена хочет изменить воскресную сессию, независимо от того, сколько они хотят, они больше не получат 54 голоса, которые им нужны. Это будет первая конституционная реформа, которую они проиграют в этом законодательном органе LXV», - написал трехцветный законодатель в Twitter.

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

В дополнение к этому, сине-белый Хорхе Ромеро Эррера подтвердил, что даже в пасхальное воскресенье он не «возродит» электрическую реформу.

Депутат от Acción Nacional заявил, что инициатива партии вишни «родилась мертвой», и именно так она и останется, поскольку сине-белая скамья вместе с оппозиционным блоком подготовила свою стратегию по предотвращению вишневой партии и ее союзников, Лейбористской партии (ПТ) и Партии зеленых экологов (ПВЭМ), дав им пулю.

«Даже в следующее воскресенье Воскресения Морене в Палате депутатов не удастся возродить инициативу исполнительной власти по реформе электроэнергетики, поскольку она родилась мертвой, и именно так она и останется. Депутаты ПАН готовы избегать любых альбазосов», — заявили сине-белые в социальных сетях.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:







