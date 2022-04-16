Аида Мартинес своим последователям на «Чиклайо монстре»: «Я бы попросил смертный приговор»

Вся Перу возмущена делом Хуана Антонио Энрикеса Гарсии, более известного как «Чиклайо» Monster', который похитил ребенка в возрасте до 3 лет, чтобы сексуально надругаться над ней. Модель Аида Мартинес, узнав об этом факте, потребовала, чтобы этот субъект был наказан смертной казнью.

Через свой аккаунт в Instagram модель прокомментировала этот вопрос и указала, что если в ее руках будет правосудие, она не закроет этого парня на всю жизнь, а немедленно приговаривает его к смертной казни.

«Мамы, папы, дети, братья и сестры, целые семьи, целые сообщества — мы участвуем в этом вместе. Если бы меня спросили, что бы вы сделали, если бы были судьей по этому делу, я бы спросила, а не пожизненное заключение, я бы попросила смертный приговор », - сказала она.

Точно так же бывшая реалити-девушка дала понять, что не будет кормить «Монстра Чиклайо» бесплатно всю свою жизнь и если ее пребывание в тюрьме в Перу не выйдет из налогов.

« Ел бесплатно в тюрьме до конца своей жизни. И тем более о наших налогах », - довольно раздражающе заявила Аида Мартинес в своем аккаунте в Instagram, где оказала безусловную поддержку родителям несовершеннолетнего.

С другой стороны, модель объяснила, что на данный момент ее не волнуют права человека, поскольку она утверждает, что агрессор ребенка должен умереть, и она не боится говорить об этом в своих социальных сетях.

« Такого рода монстры больше не могут существовать в обществе. Меня сейчас не интересуют права человека, я желаю этому парню смерти и говорю это, не чешусь языком », - подчеркнул он.

По мнению модели, Хуан Антонио Энрикес Гарсия, «монстр Чиклайо», должен получить не пожизненный срок, а смертную казнь.

МЕЛИССА ПАРЕДЕС ТАКЖЕ ПОПРОСИЛА О СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Мелисса Паредес была еще одной художницей, которая выступила против «монстра Чиклайо» и попросила всех перуанцев объединиться, чтобы потребовать смертной казни, потому что, как мы знаем, этот приговор в Перу запрещен, потому что он подписан пактом Сан-Хосе.

«Как мать, как сестра, как женщина, я категорически отвергаю эти отвратительные, возмутительные, порочные, отвратительные поступки. И я не только прошу, но и требую, как и многие матери и женщины, чтобы этот отвратительный поступок не остался безнаказанным», — написал он в социальных сетях.

Кроме того, он призвал общество добиться легализации смертной казни. « Давайте посмотрим, действительно ли мы возмущены тем, что действительно стоит, и мы все объединимся, чтобы добиться наказания в виде смертной казни или физической кастрации и нулевого контакта с этой обидчицей девочки в возрасте трех лет », - заключил он.

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