После нападения на отель в Чивасе Фейтельсон атаковал санкции против Керетаро: «Насилие продолжается»

В ночь на пятницу, 15 апреля, группа болельщиков клуба Гвадалахара Депортиво собралась в отеле, расположенном к югу от Мехико, где была сосредоточена команда. Там они решили выразить дискомфорт в связи с результатами, достигнутыми командой за последние месяцы, и потребовали ответов от команды и менеджеров.

После того, как некоторые игроки вышли показать свои лица, группа сторонников, в основном связанных с группой La Insurgencia, пробила периметр безопасности и добралась до двери отеля. В то время была нарушена безопасность, и начался хаос со следами насилия.

Разбитое стекло, разрушенная дверь и предполагаемые нападения на некоторых репортеров были первыми опубликованными изображениями, а также волной оскорблений в адрес игроков, которые на мгновение остались без выхода перед лицом близких претензий фанатов.

Так выглядела дверь концентрационного отеля Chivas в CDMX (Видео: ESPN)

Столкнувшись с этими новыми насильственными событиями, Дэвид Фейтельсон отправился в свои социальные сети, чтобы критиковать действия красных и белых последователей, но он бросил дротик тем, кто принимал решения о наказаниях, наложенных на Белых Петухов Керетаро, подразумевая, что это неправильная мера для искоренения насилие в Мексике.

«Насилие в мексиканском футболе продолжает расти... Трибуны, улицы, отели, но были те, кто предполагал, что наказав Галлоса Бланкоса, все было решено... », - написал комментатор ESPN после просмотра изображений, а затем вынесения приговора с необоснованной реакцией некоторых чивахерманов.

Дэвид Фейтельсон был одним из главных критиков санкций, введенных в отношении «Белых петухов», и был одним из тех, кто требовал, чтобы ситуация была использована для принятия беспрецедентных мер, согласно жестоким сценам, которые распространялись через социальные сети, поэтому он теперь подтверждает свою неудовлетворенную позицию.

Por violencia en hotel de Chivas, David Faitelson arremetió contra las sanciones a Querétaro (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

После проведения внеочередной ассамблеи владельцы клубов Liga MX решили не продолжать процесс разочарования Галлос де Керетаро и решили назначить в качестве примерного наказания год игр за закрытыми дверями на стадионе Коррегидора, это как в результате актов насилия, которые произошли в прошлую субботу.

В официальном заявлении, опубликованном в прошлый вторник, 8 марта, Микель Арриола, исполнительный президент Liga MX, и Йон де Луиза, президент FMF, объявили о санкциях, наложенных на Галлос за разрешение жестокой борьбы между последователями Querétaro и Atlas, в том числе:

Отключить нынешнюю администрацию Габриэля Солареса, Адольфо Риоса, Грега Тейлора и Мануэля Веларде на пять (5) лет от любой управленческой и/или административной деятельности, связанной с любым клубом, связанным с FMF

Клуб Галлос Бланкос де Керетаро получает штраф, заключающийся в том, что каждый домашний матч проводится в течение одного года за закрытыми дверями.

Указывается, что клуб может проводить свои матчи дома на текущем месте или в другом месте, для чего он должен иметь разрешение властей LIGA MX.

Точно так же Арриола пояснил, что санкции будут преобладать для любого инвестора, который приобретет франшизу, поэтому, даже если они изменят свое имя или место проведения, они продолжат играть без болельщиков на трибунах до 7 марта 2023 года.

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