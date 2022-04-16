По мнению экспертов Гарварда, диета на растительной основе снижает риск диабета

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

В Америке 62 миллиона человек живут с диабетом 2 типа. По данным Атласа диабета, это число в регионе утроилось с 1980 года и, по оценкам, достигнет отметки в 109 миллионов к 2040 году. Научные исследования ведут гонку за тем, чтобы понять, что заставляет все больше и больше людей заболевать этим заболеванием, которое является результатом неэффективного использования инсулина организмом.

Теперь исследование, проведенное учеными из Гарвардского университета в США, предоставило больше доказательств механизмов, которые делают так, что если люди потребляют больше растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи, кофе и бобовые, у них меньше шансов заболеть диабетом.

Исследование было опубликовано в журнале Diabetologia Европейской ассоциации по изучению диабета. Он показывает, что потребление здоровых растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи, кофе и бобовые, связано с меньшим риском развития диабета 2 типа у здоровых людей в целом и поддерживает их роль в профилактике диабета.

Исследование было проведено профессором Фрэнком Ху и его коллегами из Департамента питания Школы общественного здравоохранения им. Т.Х. Чана Гарвардского университета, в Бостоне, США, и было направлено на выявление профилей метаболитов, связанных с различными растительными диетами, и исследование возможных ассоциаций между ними профили и риск развития диабета. Метаболиты — это вещества, образующиеся после пищеварения или других химических процессов организма.

Más del 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 (Getty) CAROL YEPES | Getty Images

Метаболит — это вещество, используемое или вырабатываемое химическими процессами живого организма и включающее в себя большое количество соединений, содержащихся в различных продуктах питания, а также сложное разнообразие молекул, которые образуются при распаде и преобразовании этих соединений для использования организмом.

Различия в химическом составе продуктов питания приводят к тому, что рацион человека отражается на его метаболитном профиле. Недавние технологические достижения в области высокоэффективных метаболомных профилей открыли новую эру исследований в области питания .

Исследователи из Гарварда отметили, что более 90% случаев диабета относятся к типу 2, и это заболевание представляет серьезную угрозу для здоровья во всем мире. Потому что неконтролируемый диабет может вызвать осложнения, как макрососудистые, сердечно-сосудистые, так и микрососудистые, которые повреждают почки, глаза и нервную систему .

Эпидемия диабета в основном вызвана нездоровым питанием, избыточным весом или ожирением, генетической предрасположенностью и другими факторами образа жизни, такими как отсутствие физической активности. Хотя уже было известно, что растительные диеты, особенно здоровые и богатые высококачественными продуктами, такими как цельные зерна, фрукты и овощи, связаны с более низким риском развития диабета, основные механизмы этого процесса еще не ясны.

Команда провела анализ образцов плазмы крови и рациона питания 10 684 участников из трех перспективных когорт предыдущих исследований. Участники были преимущественно белые, среднего возраста (в среднем 54 года) и имели средний индекс массы тела 25,6 кг/м2.

Los que fueron diagnosticados con diabetes durante el seguimiento tenían una menor ingesta de alimentos saludables de origen vegetal (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

Участники исследования заполнили анкеты по частоте приема пищи, которые оценивались в соответствии с их приверженностью трем растительным диетам: общему индексу растительной диеты (PDI), индексу здоровой растительной диеты (HPDI) и индексу нездоровой растительной диеты (UPDI).

Диетические индексы были основаны на индивидуальном потреблении 18 групп продуктов: здоровые растительные продукты (цельные зерна, фрукты, овощи, орехи, бобовые, растительные масла и чай/кофе); нездоровые растительные продукты (рафинированные крупы, фруктовые соки, картофель, сладкие напитки и сладости/десерты); и продукты животного происхождения происхождение (животные жиры, молочные продукты, яйца, рыба/морепродукты, мясо и различные продукты животного происхождения).

Команда проводила различие между здоровыми и нездоровыми растительными продуктами , основываясь на их связи с диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, некоторыми видами рака и другими состояниями, такими как ожирение и высокое кровяное давление.

Se sabe también que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes (Archivo) sukanya sitthikongsak | Getty Images

Исследователи проанализировали образцы крови, взятые в конце 1980-х и 1990-х годов на начальном этапе трех упомянутых выше исследований, чтобы создать оценки метаболитного профиля участников, и все случаи заболевшего диабетом были зарегистрированы в течение периода наблюдения за исследованием. Анализ этих данных вместе с оценками диетического индекса позволил команде найти корреляцию между профилем метаболитов, индексом диеты и риском развития диабета.

Исследование показало, что по сравнению с участниками, у которых не развился диабет 2 типа, те, у кого было диагностировано заболевание во время наблюдения, имели меньшее потребление здоровой растительной пищи, а также более низкие оценки индекса диеты, основанного на растениях и индексе здорового растительные диеты.

Кроме того, у них был более высокий средний индекс массы тела и больше шансов иметь высокое кровяное давление и уровень холестерина, принимать лекарства от артериального давления и холестерина, иметь семейный анамнез диабета и быть менее физически активными.

El café también tiene compuestos que contribuyen a reducir el riesgo de diabetes (Getty Images) Guido Mieth | Getty Images

В случае потребления кофе, которое также было связано с меньшим риском диабета, известно, что в нем есть полифенолы . Он имеет высокое содержание тригонеллина, соединения, связанного с повышенной чувствительностью к инсулину в некоторых исследованиях. Другое соединение, связанное с потреблением кофе, а также цельных зерен и фруктов, называется гиппурат и связано с повышенной стабильностью сахара в крови.

На данный момент, по мнению исследователей, данные свидетельствуют о том, что лучшим вариантом для здоровья является употребление в пищу многих необработанных растений и сокращение количества обработанных пищевых продуктов и добавленных сахаров, даже если они технически являются растительными .

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