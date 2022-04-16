Бывшая звезда UFC раскрыла, что ее жизнь изменилась после запуска собственного сайта эротического контента

Пейдж ВанЗант знала, как стать одним из бойцов с наибольшим количеством фанатов в UFC, несмотря на то, что не выиграла никаких титулов в компании смешанных единоборств (MMA). Как она это признает, именно сексуализация ее фигуры позволила ей присоединиться к последователям и именно поэтому она потребовала от президента боевой роты Даны Уайта более крупный контракт на продолжение восхождения на восьмиугольник. Не достигнув соглашения, в 2020 году он ушел оттуда и вступил в новый проект.

«Будучи свободным агентом в возрасте 26 лет... Я была совсем юной. Было печально узнать, что он уходит из власти боевых видов спорта. Но теперь я знаю, что это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал», - сказал он в диалоге с порталом MMA Fighting. 28-летняя американка тогда создала собственный сайт эротического контента: «Я не с OnlyFans. Это PaigeFanzant.com, мой собственный веб-сайт, и я полностью контролирую то, что там происходит. По сути, я занимаюсь эксклюзивными вещами. Я с гордостью могу сказать, что участвую в этом».

Спортсменка призналась, что давно хотела заняться этим видом деятельности, но ее собственные предрассудки в итоге сдерживали ее: «Я не хотела ставить себя в такое положение, когда я потеряю коммерческие возможности из-за наличия сайта эксклюзивного контента, но я чувствую, что они уже видят во мне секс символ в мире спорта. За этим также может стоять монетизация. Я хотела сделать это на своих условиях».

ВанЗант, выигравшая пять боев в UFC и проигравшая четыре, последний против бразильянки Аманды Рибас в июле 2020 года, подробно рассказала, что в настоящее время прибыль, которую она получает на сайте, позволяет ей иметь хорошую жизнь: «Я была в UFC шесть лет, я боролась восемь лет и она, наконец, окупается .» Он добавил: «Я много работаю для своего тела. Я много работаю для того, кто я есть, и есть одна очень женственная сторона меня, и я могу поделиться ею на своем фан-сайте. Теперь я думаю, что это становится гораздо более приемлемым».

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

На его сайте те, кто зарегистрировался и подписался на просмотр, смогут найти эксклюзивные фотографии и видео, а также аудиоклипы, ориентированные на взрослых. «Я делюсь всем, что хочу. Это мой сайт, мой опыт. Это для фанатов. Многие люди просили меня сделать что-то вроде этого, сайт с эксклюзивным контентом, и это место, где я могу общаться один на один абсолютно со всеми своими подписчиками».

Несмотря на это, он не отказался от карьеры в ММА, в настоящее время он участвует в чемпионате Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), а также выступал в профессиональной борьбе. Пока ему удалось достичь баланса между этими двумя мирами: «Этот год, наконец, того стоил, и я чувствую себя комфортно со своей жизнью». С экономической стороны нет никаких сомнений в том, что он принял правильное решение: «Я сейчас зарабатываю больше денег за месяц, чем за весь мой контракт с BKFC. Это довольно безумие».

Кроме того, он был счастлив, что в последнее время его взгляд изменился в отношении эротического контента, который все чаще продают знаменитости: «Раньше OnlyFans больше походили на порнозвезд. Он был немного более рейтинговым, только общественное мнение. Я не говорю, что это на самом деле то, что есть у людей, но я хотел сделать это по-своему. Я хотел сделать это профессионально и иметь собственный сайт, и это я и сделал».

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: