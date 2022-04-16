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Россия

Бывшая звезда UFC раскрыла, что ее жизнь изменилась после запуска собственного сайта эротического контента

Пейдж ВанЗант покинула самую важную компанию по смешанным боевым искусствам за то, что не достигла контрактного соглашения, и теперь преуспевает со своим новым предприятием

Newsroom Infobae

16 апрель 2022

Пейдж ВанЗант знала, как стать одним из бойцов с наибольшим количеством фанатов в UFC, несмотря на то, что не выиграла никаких титулов в компании смешанных единоборств (MMA). Как она это признает, именно сексуализация ее фигуры позволила ей присоединиться к последователям и именно поэтому она потребовала от президента боевой роты Даны Уайта более крупный контракт на продолжение восхождения на восьмиугольник. Не достигнув соглашения, в 2020 году он ушел оттуда и вступил в новый проект.

«Будучи свободным агентом в возрасте 26 лет... Я была совсем юной. Было печально узнать, что он уходит из власти боевых видов спорта. Но теперь я знаю, что это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал», - сказал он в диалоге с порталом MMA Fighting. 28-летняя американка тогда создала собственный сайт эротического контента: «Я не с OnlyFans. Это PaigeFanzant.com, мой собственный веб-сайт, и я полностью контролирую то, что там происходит. По сути, я занимаюсь эксклюзивными вещами. Я с гордостью могу сказать, что участвую в этом».

Спортсменка призналась, что давно хотела заняться этим видом деятельности, но ее собственные предрассудки в итоге сдерживали ее: «Я не хотела ставить себя в такое положение, когда я потеряю коммерческие возможности из-за наличия сайта эксклюзивного контента, но я чувствую, что они уже видят во мне секс символ в мире спорта. За этим также может стоять монетизация. Я хотела сделать это на своих условиях».

ВанЗант, выигравшая пять боев в UFC и проигравшая четыре, последний против бразильянки Аманды Рибас в июле 2020 года, подробно рассказала, что в настоящее время прибыль, которую она получает на сайте, позволяет ей иметь хорошую жизнь: «Я была в UFC шесть лет, я боролась восемь лет и она, наконец, окупается .» Он добавил: «Я много работаю для своего тела. Я много работаю для того, кто я есть, и есть одна очень женственная сторона меня, и я могу поделиться ею на своем фан-сайте. Теперь я думаю, что это становится гораздо более приемлемым».

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio
Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

На его сайте те, кто зарегистрировался и подписался на просмотр, смогут найти эксклюзивные фотографии и видео, а также аудиоклипы, ориентированные на взрослых. «Я делюсь всем, что хочу. Это мой сайт, мой опыт. Это для фанатов. Многие люди просили меня сделать что-то вроде этого, сайт с эксклюзивным контентом, и это место, где я могу общаться один на один абсолютно со всеми своими подписчиками».

Несмотря на это, он не отказался от карьеры в ММА, в настоящее время он участвует в чемпионате Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), а также выступал в профессиональной борьбе. Пока ему удалось достичь баланса между этими двумя мирами: «Этот год, наконец, того стоил, и я чувствую себя комфортно со своей жизнью». С экономической стороны нет никаких сомнений в том, что он принял правильное решение: «Я сейчас зарабатываю больше денег за месяц, чем за весь мой контракт с BKFC. Это довольно безумие».

Кроме того, он был счастлив, что в последнее время его взгляд изменился в отношении эротического контента, который все чаще продают знаменитости: «Раньше OnlyFans больше походили на порнозвезд. Он был немного более рейтинговым, только общественное мнение. Я не говорю, что это на самом деле то, что есть у людей, но я хотел сделать это по-своему. Я хотел сделать это профессионально и иметь собственный сайт, и это я и сделал».

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