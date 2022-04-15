Йерри Мина входит в пятерку игроков «Эвертона», которые пропустили большинство игр в этом сезоне из-за травмы

Это был непростой сезон для футбольного клуба «Эвертон» в Англии. Команда, в которой играет Йерри Мина, пострадала от травм, в том числе от колумбийца, который удерживал его от кортов в течение двух месяцев и семи дней. Это также повлияло на общую классификацию, они помещаются в бокс 17 с 28 юнитами на четыре очка в зоне вылета.

Английский портал The Athletic опубликовал отчет, описывающий проблему травм в группе, которой руководит Фрэнк Лэмпард. Состав возглавляет Том Дэвис, который смог сыграть всего шесть игр и пропустил в общей сложности 24 игры из-за травмы колена. С таким же количеством игр его сопровождает полузащитник Фабиан Делф, из-за травмы подколенного сухожилия.

На третьем месте нападающий Доминик Калверт Льюин, который отличился в последнем сезоне ФК «Эвертон», в котором забил команду, одного из артиллеристов Премьер-лиги и вызванный в сборную Англии на европейские отборочные, направляющиеся на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Этот английский игрок пропустил 21 игру за «Toffees».

Четвертое место достается Ерри Мине, который получил деликатную травму квадрицепса правой ноги и узко переносит его в операционную. Отсутствие центрального защитника датируется 8 февраля, когда ему пришлось уйти против «Ньюкасла» из-за рецидива травмы, которая не позволила ему начать год с соревнований.

Медицинский персонал ФК «Эвертон» очень осторожно относился к выздоровлению Мины и решил, что она вернется к тренировкам с минимальными нагрузками, прежде чем вернуться к тренировкам первой команды. В общей сложности в сезоне 2021-2022 годов уроженец Гуачене пропустил 20 матчей, помимо квалификационных матчей со сборной Колумбии.

Топ-5 закрывает португалец Андре Гомеш, а зона полузащиты больше всего пострадала в «Ириске». Руль отсутствовал в 16 играх. Этот список включает матчи Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка Карабао.

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión The Athletic

«Эвертон» проиграл семь игр и выиграл четыре игры. Незавершенные матчи за «Эвертон» против: Лестер Сити, Ливерпуль, Челси, Уотфорд, Брентфорд, Кристал Пэлас и Арсенал. Календарь, который не простой, но может спасти вас от потери категории.

Плохая кампания «Эвертона» уже «зацепила» испанца Рафу Бенитеса и англичанина Дункана Фергюсона, который занял пост временного тренера. Назначение Лэмпарда, легенды «Челси» и одного из лучших бомбардиров в истории английской лиги, пришло, но картина все еще не улучшается.

Его последний счет с «Ирисками» был в Кубке Англии, но в прошлом сезоне. Это было 5 февраля 2022 года, когда он забил против Брентфорда на 14-й минуте матча, этот счет стал первым в эпоху Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». При этом семь голов центрального защитника с английской командой в 86 сыгранных матчах.

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