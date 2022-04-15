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пятница 15 апрель 2022
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Йерри Мина входит в пятерку игроков «Эвертона», которые пропустили большинство игр в этом сезоне из-за травмы

Последний матч центрального защитника был 8 февраля, против «Ньюкасл Юнайтед», когда он возмутился неприятностью в квадрицепсах

Newsroom Infobae

15 апрель 2022

Это был непростой сезон для футбольного клуба «Эвертон» в Англии. Команда, в которой играет Йерри Мина, пострадала от травм, в том числе от колумбийца, который удерживал его от кортов в течение двух месяцев и семи дней. Это также повлияло на общую классификацию, они помещаются в бокс 17 с 28 юнитами на четыре очка в зоне вылета.

Английский портал The Athletic опубликовал отчет, описывающий проблему травм в группе, которой руководит Фрэнк Лэмпард. Состав возглавляет Том Дэвис, который смог сыграть всего шесть игр и пропустил в общей сложности 24 игры из-за травмы колена. С таким же количеством игр его сопровождает полузащитник Фабиан Делф, из-за травмы подколенного сухожилия.

На третьем месте нападающий Доминик Калверт Льюин, который отличился в последнем сезоне ФК «Эвертон», в котором забил команду, одного из артиллеристов Премьер-лиги и вызванный в сборную Англии на европейские отборочные, направляющиеся на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Этот английский игрок пропустил 21 игру за «Toffees».

Четвертое место достается Ерри Мине, который получил деликатную травму квадрицепса правой ноги и узко переносит его в операционную. Отсутствие центрального защитника датируется 8 февраля, когда ему пришлось уйти против «Ньюкасла» из-за рецидива травмы, которая не позволила ему начать год с соревнований.

Медицинский персонал ФК «Эвертон» очень осторожно относился к выздоровлению Мины и решил, что она вернется к тренировкам с минимальными нагрузками, прежде чем вернуться к тренировкам первой команды. В общей сложности в сезоне 2021-2022 годов уроженец Гуачене пропустил 20 матчей, помимо квалификационных матчей со сборной Колумбии.

Топ-5 закрывает португалец Андре Гомеш, а зона полузащиты больше всего пострадала в «Ириске». Руль отсутствовал в 16 играх. Этот список включает матчи Премьер-лиги, Кубка Англии и Кубка Карабао.

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión
Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesiónThe Athletic

«Эвертон» проиграл семь игр и выиграл четыре игры. Незавершенные матчи за «Эвертон» против: Лестер Сити, Ливерпуль, Челси, Уотфорд, Брентфорд, Кристал Пэлас и Арсенал. Календарь, который не простой, но может спасти вас от потери категории.

Плохая кампания «Эвертона» уже «зацепила» испанца Рафу Бенитеса и англичанина Дункана Фергюсона, который занял пост временного тренера. Назначение Лэмпарда, легенды «Челси» и одного из лучших бомбардиров в истории английской лиги, пришло, но картина все еще не улучшается.

Его последний счет с «Ирисками» был в Кубке Англии, но в прошлом сезоне. Это было 5 февраля 2022 года, когда он забил против Брентфорда на 14-й минуте матча, этот счет стал первым в эпоху Фрэнка Лэмпарда в «Эвертоне». При этом семь голов центрального защитника с английской командой в 86 сыгранных матчах.

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