Кто такой Франсиско Мартин Морено, писатель, которого АМЛО назвал «классистом»

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), президент Мексики, решительно ответил на критику писателя и журналиста Франсиско Мартина Морено за его недавние заявления по итогам отзыва Мандато.

Журналист сказал, что с помощью нескольких графиков из данных Национального института статистики и географии (INEGI), «чем больше неграмотность, тем больше голосов за Морена».

Морено встретился с быстрым ответом президента, который опубликовал недавнее исследование, где он входит в число самых принятых президентов в мире , и его называют «классистом» для писателя.

«Классист Мартина Морено говорит, что меня поддерживают только неграмотные люди в стране, что, кстати, наполняет меня гордостью, потому что, помимо прочего, образование — это не то же самое, что культура».

El mensaje al que parece haber respondido AMLO

Морено признан одним из самых сильных критиков экономической, политической и социальной политики Андреса Мануэля, Четвертой трансформации и Национального движения за возрождение (Морена).

В своей собственной биографии на официальном сайте, где он предупредил, что «пишет свободно, без открытых или скрытых обязательств перед любым главным героем национальной политической жизни».

Он добавил: «Он известен радикализмом своих сочинений, где он записывает свои гневные взгляды, и никто не может обвинить его в принадлежности к какому-либо сектору, группе или партии, которые сильно ограничили бы его пространства выражения».

Francisco Martín Moreno arremetió contra la revocación de mandato de AMLO y obtuvo respuesta del presidente (Foto: Cuartoscuro)

Франсиско Мартин Морено родился 4 апреля 1946 года в тогдашнем Федеральном округе, в центре Мексики. Его академическая подготовка была разработана в Немецкой школе Александра фон Гумбольдта.

Большую часть своей жизни он посвятил себя миру письменности, будучи создателем книг и журналистом, специализирующимся на историческом романе. Некоторые прекрасно отождествляют его с дебютом, México Negro в 1986 году.

С тех пор, помимо тысяч колонок, которые, как он утверждает, написал для различных национальных и международных СМИ, он написал еще 22 книги. Среди самых известных - «Шрамы ветра», «Плотские восторги», «Кораблекрушение Мексики» и другие.

Среди наиболее важных наград, которые получил мексиканец, «Золотая лавра» за литературное мастерство была отмечена за его книгу «Шрамы от ветра в Испании», а в Мексике он был назван Национальной премией журналистики в 1994, 1995, 1996, 1997 и 1998 годах.

No es la primera vez que AMLO se enfrenta a Francisco Martín Moreno FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas | Galo Cañas

Это не первый случай, когда он выступает против Четвертой трансформации. Например, в апреле 2019 года в интервью журналисту Хорхе Рамосу он заверил, что является популистским человеком, в контексте того, что не сможет продать президентский самолет.

И в другом контексте он заверил, что его руководство ошибочно, потому что массы реагируют эмоциями, а не реакцией, это когда они комментируют свои всенародные консультации.

Это также не забывается, когда в интервью он выразил, что «если бы я мог вернуться во времена инквизиции, я бы повесил, нет, я сжег каждого из моренистов заживо в столичном зокало», что вызвало возмущение социальных сетей.

Uno de los mensajes que el presidente de México dedicó en Twitter al escritor Francisco Martín Moreno

В том же обмене идеями с журналистами Педро Феррисом де Коном он заверил, что тот, кто проголосовал за Морены на промежуточных выборах, будет предателем страны.

«Это делает меня слишком большим, сеет ненависть, и я собираюсь сделать небольшой комментарий на эту тему. Нет глаза за глаз, зуб за зуб, потому что все мы были одноглазыми и зубастыми. Это любовь и мир. Я знаю, что консерваторы расстроены, потому что мы преобразуем Мексику. Они забывают основополагающий принцип гуманизма, любви к ближнему», — ответил тогда президент Мексики.

Кроме того, в 2017 году Морено написал в колонке для El Universal, что «он не будет голосовать за Лопеса Обрадора, потому что попытается управлять рецептами, почерпнутыми из мусорного бака истории экономических доктрин, которые достаточно доказали их истечение срока действия и неэффективность».

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