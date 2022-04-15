Насилие в Колиме: шесть человек были казнены в Великий четверг

Насилие в Колиме не прекращается даже на Пасху. Только в этот четверг, известный как Великий четверг, было казнено по меньшей мере девять человек, в дополнение к одной женщине, раненой в результате вооруженного нападения. Все происходило в разное время.

До сих пор власти штата не публиковали информацию о фактах, но различные сообщения в местных СМИ, а также официальные источники, с которыми консультировалась Infobae Mexico, предоставили подробную информацию о каждом случае.

Например, ранним утром 14 апреля, около часа ночи, изуродованная голова субъекта была найдена на улице Лопеса Матеоса, расположенной недалеко от площади Пласа-де-Торос-де-Тапеикстелс, в муниципалитете Мансанильо.

Человеческие останки находились рядом с сообщением о наркотиках, приписываемым «La Barredora», вооруженному подразделению картеля Синалоа, которое с помощью этого зеленого картона предупредило Картель нового поколения Халиско (CJNG) и Лос-Чапулинес работать на этой территории.

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

Рано утром поступило сообщение о том, что мужчина был убит из огнестрельного оружия во время прогулки по улице Порфирио Техада вблизи общины Джала сад, в муниципалитете Кокиматлан.

Согласно отчетам об этом инциденте, преступники ехали на борту транспортного средства, в которое жертва несколько раз стреляла в паре, пока он не оставил его мертвым на месте. Немедленно виновные скрылись с места происшествия.

Некоторое время спустя еще один объект был расстрелян на улице Гильермина Аумада, на углу проспекта Леонардо Браво, дорог, которые находятся в районе Хосефа Ортис де Домингес в столице штата.

Наконец, последнее подтвержденное нападение произошло во второй половине дня Страстного четверга, когда была записана Паола Руис Рамирес, преподаватель Высшего института нормального образования в Колиме (Исенко) и дочь покойного журналиста Хорхе Альберто Руиса Чавеса, которую сопровождали еще два человека.

Небольшая группа путешествовала на машине около 14:00 по улице Сарагоса в районе Эмилиано Сапата, недалеко от городского сада, в муниципалитете Вилья-де-Альварес. Из-за того, как они были казнены, два тела были оставлены в коричневом автомобиле Volkswagen Jetta, а другую жертву оставили лежать в саду.

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

Эти шесть преступлений были добавлены к четырем, зарегистрированным в прошлую среду, 13 апреля. Первое событие было сообщено вечером на улице Сонора в районе Хардинес дель Соль, расположенном в восточной части столицы.

В этом месте 13-летняя девочка и 23-летняя девочка погибли во время езды на мотоцикле. Согласно сообщениям местной прессы, несовершеннолетний и мужчина подверглись нападению из другого движущегося автомобиля. Трагическое событие произошло в непосредственной близости от перекрестка с проспектом Республики. Тела были переданы в Службу судебно-медицинской экспертизы, и Генеральная прокуратура штата Колима приступила к первым расследованиям.

Второе преступление произошло в окрестностях центрального района Колимы, где мужчина погиб от огнестрельного оружия. Согласно сообщениям, нападение произошло в районе Ла-Испания, на улице Хавьера Мина, где мужчина, как утверждается, был ранен в голову сбившими на мотоцикле людьми.

Наконец, в общине Хала, в муниципалитете Кокиматлан, был застрелен 40-летний человек. Нападение произошло на улице Порфирио Техад а. Жертва была поймана группой вооруженных людей, а его тело лежало на улице.

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