Видео: крестьянин получил ранения и потерял сознание после столкновения с полицией Эсмада в Путумайо

Неправительственная организация сообщила, что в четверг поступили сообщения о столкновениях между крестьянами и членами мобильного отряда по борьбе с беспорядками (Эсмад) Национальной полиции на фоне усилий по уничтожению посевов коки в сельских районах муниципалитета Сан-Мигель в Путумайо, где один человек получил ранения.

На мероприятии на виртуальном и региональном вещателе La Puya Radio он разместил на своей фан-странице в Facebook видео в социальных сетях, показывающее, как после противостояния один из граждан теряет сознание на полу и получает травму головы. Он показывает, что военнослужащие оказывают пострадавшему первую помощь.

В эфире радио Каракол координатор сети по правам человека Путумайо Юрий Кинтеро заявил, что мужчину пришлось срочно лечиться в больницу в отделении.

«К сожалению, в условиях большого присутствия полицейских в сопровождении Эсмада люди из общины подверглись нападениям. Самым серьезным было то, что крестьянин получил травму головы, которая была бы серьезной и поэтому его перевели в муниципалитет Пуэрто-Асис», - сообщил Кинтеро.

По этому радио они проконсультировались с департаментской полицией, но указали, что пока не будут комментировать то, что произошло в ходе судебного разбирательства.

Этот факт известен в разгар споров по поводу армейской операции в муниципалитете Пуэрто-Легуизамо (Путумайо), где погибли 11 человек, которые, по словам военных, являются частью одного из диссидентов вымерших партизан FARC, но которые, согласно организациям, защищающим права человека и журналистами расследований были гражданские лица, которые были на общинной вечеринке.

В этом случае министр обороны Диего Молано должен будет присутствовать на Конгрессе Республики после того, как группа конгрессменов из Альянса зеленых, списка порядочности, Партии общин и Либеральной партии, среди прочих, подала вотум недоверия в Палату представителей в связи с результатами операция.

Высокопоставленный чиновник указал, что такой политический контроль является одной из его обязанностей как государственного должностного лица, поэтому: «Как министр обороны, мы всегда будем присутствовать на этих сессиях политического контроля, как и должны в нашей роли, с уверенностью, что у нас есть в Колумбии вооруженные силы и полицейские силы его главная цель заключается в борьбе с этими врагами страны для обеспечения жизни и спокойствия в любом уголке территории».





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