Видео: DIM не выигрывает дома у 9 октября и равняется 1:1 по Копа Судамерикана

В ночь на этот четверг, 14 апреля, Депортиво Индепендьенте Медельин (DIM) смог дебютировать дома в групповом этапе Кубка Судамерикана Конмебол 2022 года. Колумбийский представитель «второй половины славы» принял на стадионе Атанасио Жирардо клуб 9 де Октубре из Эквадора.
Поединок начался в 19:30 по колумбийскому времени, и это были платежные ведомости обеих команд в дуэли группы Е, где также выступают Интернасьональ де Порту-Алегри и ФК Гуаиренья из Парагвая:
DIM: 4-4-2 (DT: Хулио Авелино Комесанья)
Луис Васкес; Хуан Гильермо Арболеда, Хуан Москера, Андрес Кадавид, Герман Гутьеррес; Владимир Эрнандес, Дэвид Лоайса, Адриан Арреги, Жан Пинеда; Лучано Понс, Фелипе Пардо.
9 ОКТЯБРЯ FC: 4-2-3-1 (DT: Хуан Карлос Леон)
Хорхе Пинос; Маркос Канга, Кевин Бесерра, Мануэль Эразмо Лукас, Джованни Назарено; Хосе Касарес, Ренни Харамильо; Мауро да Луз, Дэнни Луна, Рикардо Филлипс; Ньютон.
Фелипе Пардо попытался забить гол из-за пределов штрафной на 3-й минуте, но отправил удар левой рукой, который был слишком высоким, что не представляло никакой опасности для команды Гуаякиля.
Гол Подеросо был снова нарушен ранним голом. На этот раз это была 5-я минута, в стандартном действии Дэнни Луна на задней штанге, и центральный защитник Мануэль Эразмо Лукас смог подключиться без опознавательных знаков в воздухе и забить 0:1 ночи следующим образом:
Медельин смог отреагировать на эквадорский натиск на 9-й минуте после того, как застал отскок от Лучано Понса в серии оборонительных ошибок эквадорцев, когда дело дошло до отбоя от мяча на небольшой площади. Состав «Паиса» не отказался от давления и благодаря нападающему Владимиру Эрнандесу сумел следующим образом уравнять свои действия дома:
На 35-й минуте Фелипе Пардо получил травму, отправив высокую правую руку в район 9 де Октубре. Бывший игрок «Олимпиакоса» взял аддуктор и сразу же попросил тренерский штаб об изменении. На его место через минуту вошел нападавший Брайан Кастрильон.
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