Ванесса Теркес нервничает в прямом эфире, когда ее спрашивают о Хуане Шепуте: «Мы счастливы»

Флирт между Ванессой Теркес и Хуаном Шепутом продолжается, хотя ни один из они осмеливаются подтвердить, что они встречаются или состоят в официальных отношениях. В этот четверг, 14 апреля, выпуска программы En Boca de Todos актриса была гостем и не могла уклониться от вопросов о бывшем министре.

Хотя радиовещатель продолжает играть тайну о том, есть ли у нее роман с политиком или нет, ведущая Тула Родригес и Маджу Мантилья не упустила возможности своего присутствия в журнале, чтобы спросить, влюблена ли она в настоящее время.

«Ты влюблен или нет друг?» сказал exvedette и на что Ванесса ответила, что счастлива. «Я счастлива, сестра. Откуда вы меня видите, что знаете меня?» , она ответила, но ее ответа было недостаточно для бывшей королевы красоты, которая хотела узнать больше.

«Чувствуете ли вы, что уже знаете его лучше, и он привлекает вас больше?» , спросил Маджу, вызвав молчание на съемочной площадке, а затем крик нервозности от бывшего кандидата в конгресс.

В то время именно Рикардо Рондон продолжал консультироваться с ним по поводу политика. «В какой момент ты с ним?» Ванесса Теркес быстро сказала: «В то время, когда мы очень счастливы».

Наконец, она заверила, что не знает, что может произойти в будущем; однако она отметила, что ее настоящее полно хороших вещей, которые делают ее счастливой.

«Я не могу предсказать будущее. Мой подарок полон счастья, привязанности, любви, знаний, обучения, яркости», - сказала она с улыбкой на лице.

Давайте вспомним, что слухи о возможном романе начались, когда в августе 2021 года в шоу Amor y Fuego было представлено несколько видеороликов, в которых они оба гуляли вместе, а затем делились временем до поздней ночи.

Точно так же журнал Willax TV начал распространять некоторые изображения, которые могли бы связать актрису и политика. Однако все указывает на то, что пока они узнают друг друга, и оба не стесняются хвалить друг друга, когда их спрашивают об их подходе.

Ванесса Теркес нервничает в прямом эфире, когда её спрашивают о Хуане Шепуте. ВИДЕО: Америка ТВ

ХУАН ШЕПУТ ЭЛОГИЯ А ВАНЕССА ТЕРКЕС

Хуан Шепут сел в программу Amor y Fuego, чтобы высказать свое мнение о политической и социальной ситуации, в которой наша страна пережила из-за остановка перевозчиков и меры, принятые Педро Кастильо 5 апреля.

Тем не менее, ведущие журнала воспользовались его присутствием, чтобы проконсультироваться с ним о его подходе к актрисе, поскольку их не раз видели вместе. Столкнувшись с этим, у бывшего министра были только слова похвалы за нее.

«Ванесса необыкновенный человек, у нас очень красноречивая дружба. Это человек, который очень привязан к социальным делам, поглощает большую часть своей жизни, имеет огромное желание учиться, это действительно прекрасный опыт», — отметил политик.

«Вы должны знать о решениях, которые вы принимаете в будущем (...) Ванесса имеет необыкновенный курс, как в области актерского мастерства, что является одной из ее страстей, так и в области социальных причин. У него есть НПО, и я думаю, что любое решение, которое он примет, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло, пойдет для него очень хорошо», - добавил он.

Хуан Шепут был политическим аналитиком на шоу Amor y Fuego, где с ним консультировались по поводу его отношений с Ванессой Теркес.

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