Уругвай: бывший кандидат в мэры был приговорен к 9 месяцам тюрьмы за домашнее насилие

Бывший кандидат в мэры от департамента Пайсанду на западе Уругвая был осужден за преступления насилия в семье против жены и сына и незаконное хранение огнестрельного оружия. Этот человек является членом Национальной партии (партией, к которой принадлежит президент Лакаль Поу) и бывший мэр города Квебрачо Марио Бандера.

После соглашения между его защитой и прокуратурой Бандера должен будет отсидеть девять месяцев тюрьмы с испытательным сроком и тремя месяцами общественных работ, сообщил газете El País прокурор по этому делу Карлос Мотта.

Вам также придется пройти психологическую терапию и прикрепить электронный браслет. Если в отделении нет устройств, Бандеру оставят под стражей, как того требует протокол.

Однако мера хранения вряд ли произойдет из-за расширения бюджета электронных браслетов на 4 миллиона долларов, чтобы купить на 50% больше браслетов в 2020 году, добавив 1500 устройств для всей страны к концу этого года.

По словам прокурора, во время слушания националист «признал факты, что у него произошел всплеск, что он превысил сказанные им словесные выражения и что это сказалось на жертве». Мотта также заверил, что бывший кандидат и бывший мэр переедет жить на принадлежащую ему ферму за пределами города Пайсанду, столицы департамента. Это значит, что он находится примерно в 70 километрах от жены и сына.

Со своей стороны, начальник полиции Пайсанду Эдуар Альвес заявил, что Бандера был арестован в среду вечером и что жалоба была подана его женой, которая является финансовым директором мэрии Пайсанду, Андреа Боттеш. Полицейский подтвердил, что в доме Бандеры было обнаружено огнестрельное и холодное оружие, которое не было объявлено и не оформлено.

Жалоба была подана после «всплеска» бывшего кандидата, где он осуществлял словесное и психологическое насилие по отношению к своему партнеру, сказал Мотта. Согласно официальным данным, Бандера в качестве угрозы срезал растение, ковер на лестнице и шторы комнаты в своем доме ножом. В то время его жена решила сделать кошелек и уйти с сыном. Она попросила друга забрать ее, и именно тогда она подала жалобу в штаб-квартиру Пайсанду.

En un arrebato, Mario Bandera cortó con un cuchillo una planta, la moquette de la escalera y las cortinas de una habitación de su casa como forma de amenaza

С другой стороны, адвокат Бандеры отрицал во время слушания, что между супругами были эпизоды физического насилия.

Марио Бандера имеет долгую карьеру в Национальной партии Уругвая. Во время муниципальных выборов он был избран мэром города Квебрахо в 2010 году. В феврале 2015 года он ушел с этой должности, чтобы баллотироваться на переизбрание и в тот же день вступил в должность мэра Пайсанду, снабжая Бертиля Бентоса, который подал в отставку, чтобы баллотироваться для себя.

На выборах в мае 2015 года он был переизбран мэром муниципалитета Квебрахо, вступив в должность 10 июля 2015 года. Именно в период с мая по сентябрь 2020 года он выступал в качестве кандидата в мэрию Пайсанду, и второй по количеству голосов белый кандидат (как называют членов Национальной партии) вышел за нынешнего мэра Николаса Оливера.

До подачи жалобы он был принят на работу в качестве советника Административной комиссии по реке Уругвай (CARU).





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