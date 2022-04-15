Улисес Руис потребовал аннулирования мандата

Бывший губернатор Оахаки Улисес Руис обратился с просьбой об отмене мандата, поскольку, по его словам, государственные ресурсы использовались разными чиновниками Четвертой трансформации для содействия консультациям с гражданами.

Через свой аккаунт в Twitter Улисес Руис указал, что он обратился в Избирательный трибунал судебной власти Федерации (TEPJF) с просьбой о недействительности участия.

«Я просил отменить отзыв для использования государственных ресурсов для продвижения AMLO, Gobs (губернаторы), ptes mpales (муниципальные президенты) и Морена, нарушение от подачи подписей до заключения, будем надеяться, что TEPJF не продаст, как четыре министра SCJN, и аннулирует это ограбление AMLO», - написал он, показав при этом фотографию заявки на вызов.

Это второе средство правовой защиты, требующее отмены аннулирования мандата, поданное после 10 апреля, когда был проведен всенародный опрос.

Первое из них было подано Партией демократической революции (ПДП), которая через своего национального президента Хесуса Самбрано подала в Национальный избирательный институт (НИС) апелляцию на недействительность процесса.

Согласно Sol Azteca, цель судебного разбирательства разногласий заключается в том, чтобы избирательный орган отменил учения за «вопиющие» нарушения Политической конституции и основных избирательных принципов, используя государственные ресурсы и вмешательство должностных лиц, включая президента республика.

На пресс-конференции Хесус Замбрано Грихалва подчеркнул, что если аннулирование не будет отменено, орган может оставить «чрезвычайно опасный» прецедент, заключающийся в нарушении основных принципов Конституции, избирательных мандатов и различных правовых систем, а также избирательных органов, избирательных органов Судебный суд Федерации (TEPJF), решения Верховного суда нации (SCJN) и самой законодательной власти.

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

«Мы не можем допустить, чтобы она оставалась частью политики пикареска, поскольку это не имеет значения. Мы не хотим, чтобы создавался прецедент для предстоящих избирательных процессов, мы не хотим, чтобы люди думали, что закон можно просто и просто сдуть и что никаких последствий нет», — подчеркнул он.

Лидер «Сол Ацтека» заявил, что недействительность процедуры аннулирования мандата должна иметь последствия для тех, кто совершает противоправные действия. «Тот, кто вызвал все это, как главный флаер всех этих заповедей, - это президент Республики, которого пришлось бы подвергнуть новому процессу», - добавил он.

В этой связи он обвинил федерального президента, главу министерства внутренних дел (Сегоб), командующего Национальной гвардией, старших должностных лиц федерального правительства, губернаторов и высших руководителей Морены в избирательных преступлениях, которые действовали «в банде бурно» и которые «должны быть субъектами закона правоприменения и наказания за совершение тяжких преступлений, связанных с нарушением избирательных систем».

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

Между тем, представитель партии в НИС Анхель Авила Ромеро пояснил, что недействительность возникла из-за двух жалоб: вмешательства ресурсов незаконного происхождения, развернутых через организацию «Пусть демократия следует», и что это нарушает Политическую конституцию, Общий закон о Аннулирование мандата; а также постановления Верховного суда.

В дополнение к вмешательству государственных должностных лиц. «Начиная с президента Республики, главы правительства, губернаторов, президентов муниципалитетов, федеральных и местных депутатов, исходящих от Морены, которые нарушили Конституцию, Закон и резолюции, нарушающие принцип нейтралитета, установленный в статье 134 Конституции и принцип справедливости в споре», - осудил он.

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