Украина обнаружила более 900 тел мирных жителей, погибших после ухода России из Киевской области

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Более 900 гражданских лиц были обнаружены в районе вокруг украинской столицы Киева после вывода российских войск, большинство из которых с огнестрельными ранениями, сообщила в пятницу полиция, указав, что многие люди были «просто казнены».

Число погибших удвоилось по сравнению с объявленным украинскими властями почти две недели назад.

Начальник Киевской областной полиции Андрей Небытов заявил, что тела были брошены на улицах или временно захоронены. Он привел данные полиции, свидетельствующие о том, что 95% умерли от огнестрельных ранений.

«Следовательно, мы понимаем, что в условиях (российской) оккупации людей просто казнили на улицах», — заверил Небытов.

Каждый день обнаруживается все больше тел, под завалами и в массовых захоронениях, добавил он. По его словам, наибольшее число жертв было обнаружено в Буче, где их насчитывается более 350.

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

По словам Небытова, работники государственной службы в Буче собирали и захороняли тела в пригороде Киева, пока город оставался под российским контролем. Российские войска, добавил он, «преследуют» людей, которые выражали сильные проукраинские взгляды.

Между тем, министерство обороны России пообещало увеличить ракетные удары по украинской столице в ответ на предполагаемую агрессию Украины на российской территории, что стало зловещим предупреждением после потери флагмана в Черном море.

Угроза эскалации нападений на украинскую столицу возникла после того, как российские официальные лица обвинили Украину в ранении семи человек и повреждении около 100 жилых домов в Брянске, регионе, граничащем с Украиной. Власти другого приграничного региона России также сообщили об обстреле украинской стороной в четверг.

«Количество и масштабы ракетных ударов по целям в Киеве возрастут в ответ на совершение националистическим режимом в Киеве любого теракта или диверсии на российской территории», — заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Россия выступила с предупреждением, продолжая готовить новое наступление на востоке Украины. Тем временем жители пострадавшего города Мариуполь на юго-востоке страны сообщили, что видели, как российские солдаты выкапывали тела.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

В Киеве возобновление бомбардировок может означать возвращение зенитных сирен, которые были слышны в первые дни вторжения, и страшные ночи убежища на станциях метро.

В столице вновь появились робкие признаки предвоенной жизни после того, как российские войска не смогли захватить город и отступили, чтобы сосредоточиться на восточной Украине, оставив после себя доказательства возможных военных преступлений.

Украинские официальные лица не подтвердили нападения на цели в России, а сообщения российских властей не могли быть проверены независимо.

Однако накануне Украина заявила о нападении на крупный московский военный корабль. Если это правда, то атака в среду на корабль управляемой ракеты «Москва», названный в честь российской столицы, станет значительной победой для Украины и символическим поражением для России.

Соединенные Штаты считают, что российский военный корабль, затонувший накануне в северной части Черного моря, был поражен как минимум одной украинской ракетой, как утверждает киевское правительство, заверил высокопоставленный представитель министерства обороны США в пятницу.

Высокопоставленный сотрудник министерства обороны США, который говорил при условии, что его не опознают, чтобы прокомментировать оценку разведывательных служб, добавил, что корабль «Москва» был сбит в среду по меньшей мере одной, а возможно, и двумя ракетами «Нептун», что вызвало сильный пожар на борту корабля. Офицер не предоставил никаких дополнительных подробностей, кроме того, что Соединенные Штаты считают, что русские понесли некоторые потери на борту корабля.

Военный корабль затонул во время буксировки в порт в четверг после серьезных повреждений. Москва признала пожар на борту, но не нападение.

Hundimiento del Crucero General Belgrano

«Москва» вмещала 16 крылатых ракет большой дальности. Если украинские войска ударят по кораблю, он, вероятно, станет крупнейшим военным кораблем, потопленным в бою с 1982 года. Британская подводная лодка торпедировала крейсер ВМС Аргентины по имени Генерал Бельграно во время Фолклендской войны, убив более 300 моряков.

Потопление российского корабля значительно снижает наступательный потенциал России в Черном море. Аналитики расходятся во мнении о важности этого события для хода войны. В любом случае, потеря считалась символом судьбы Москвы во время семинедельного вторжения, которое многие считали исторической ошибкой после ухода из Киевской области и большей части северной Украины.

««Флагманский» российский военный корабль — достойное место для дайвинга. Теперь у нас есть еще одно место для дайвинга в Черном море. Мы обязательно посетим затонувший корабль после нашей победы в войне», — похвастался в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников в своем твиттере.

В своей поздней ночной речи в четверг президент Украины Владимир Зеленский заявил украинцам, что они должны гордиться тем, что пережили 50 дней под российским нападением, когда оккупанты «дали нам максимум пять».

Предупреждение России о возобновлении авиаударов не помешало жителям Киева воспользоваться солнечным и чуть более теплым весенним днем по мере приближения выходных. Больше людей, чем обычно, вышли на улицы в пятницу, выгуливая собак, катаясь на электрических скутерах и гуляя рука об руку.

(С информацией от AP)

Продолжайте читать: