Двое несовершеннолетних погибли в результате аварии с прицепом в Наярите; водитель скрылся

Социальные сети сообщили о насильственном инциденте на дороге в Наярите, где несколько человек получили ранения, и даже говорили о смертельных случаях. Власти собрались на месте инцидента.

В заявлении Генеральная прокуратура штата Наярит сообщила, что им поступил экстренный вызов по номеру 911, где они сообщили, что грузовое транспортное средство тракторного типа, тормоза которого, предположительно, вышли из строя, нанесло удар по нескольким автомобилям, находившимся на месте происшествия. В результате несколько человек получили ранения и был подтвержден значительный материальный ущерб.

Инцидент произошел днем в четверг, 14 апреля 2022 года, примерно в 13:30 на 145+300 километре шоссе Гвадалахара-Тепик, на высоте Касета-де-Кобро, расположенного в муниципалитете Санта-Мария-дель-Оро.

По данным властей, ущерб начался с тягача Kenworth модели 2008 года белого цвета, загруженного металлическими балками с маркировкой Viga, S.A. de C.V., который, как утверждается, несет ответственность за связанные с этим убытки.

Кроме того, автомобильный бренд Chevrolet Trax, красный цвет, модель 2013 года, с номерными знаками из штата Синалоа; автомобиль марки Toyota, тип Hilux of redilas, модель 2017 года, цвет серый, с номерными знаками штата Халиско; автомобиль марки Chevrolet, тип пикапа, суббренд Колорадо, модель 2017, цвет серый, с номерными знаками штата Идальго; марка автомобиля Honda, модель 2007 года, цвет синий, с номерными знаками из штата Халиско.

Со стороны служб неотложной помощи они указали, что в общей сложности 11 раненых были немедленно переведены для оказания медицинской помощи, которые были госпитализированы в больницы Пуэрта-де-Йерро и клиники № 1 Мексиканского института социального обеспечения (IMSS) в Наярите.

К сожалению, также сообщалось о смерти двух несовершеннолетних. В первую очередь, на асфальтовой ленте располагалось безжизненное тело ребенка в возрасте до 11 лет мужского пола и сдержанной идентичности.

Расследования, проведенные экспертами, собравшимися в районе аварии, показали, что несовершеннолетний путешествовал в кузове грузовика Toyota redilas, и в момент удара он, по прогнозам, погиб в этом месте.

Guardia Nacional carreteras se dio cita en la zona de los hechos(Foto: Twitter/@GN_MEXICO_ )

Аналогичным образом сообщается о смерти девочки в возрасте до пяти месяцев, женского пола и сдержанной идентичности, которая потеряла жизнь во время получения медицинской помощи. О транспортном средстве, в котором он ехал, пока не сообщается.

В этом районе также присутствовали агенты Национальной охраны автомобильных дорог, которые, среди прочего, оказывали поддержку в обеспечении безопасности района, дорожного движения, помощи пострадавшим. До 8:30 вечера они сообщили о прерывистом закрытии тиража в киоске для сбора.

Наконец, в результате аварии два человека были зарегистрированы без жизни, десять человек получили ранения, пять участвующих автомобилей с повреждениями и две кабины пострадали. Водитель, ответственный за инцидент, скрылся, и до сих пор о его аресте не сообщается.

«Расследования этого печального события продолжаются, и его результаты будут обнародованы в случае необходимости», — заключили власти.

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