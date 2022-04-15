Три человека осуждены за убийство ребенка и содержание под стражей еще одного несовершеннолетнего в Толиме

Первый случай произошел в Ибаге 21 октября 2020 года в разгар акта нетерпимости, поскольку 13-летний Даниэль Маурисио Маламбо был обвинен Луисом Фернандо Рамиресом Фернандесом, которому тогда было 19 лет, поскольку он не хотел сообщать ему о местонахождении своей сестры, которая, как утверждается, находилась в главная. Рамирес дождался, когда младенец пойдет и вынесет мусор из своего дома, расположенного в районе Санта-Крус: заметив это, он несколько раз ударил его ножом. Его травмы стали причиной его смерти спустя мгновения в клинике Толима.

Луис Фернандо Рамирес Фернандес был приговорен к 25 годам тюремного заключения за убийство при отягчающих обстоятельствах, заверили в Секционном управлении прокуроров Толимы.

Второй случай связан с Луисом Альберто Дасой и Эстивеном Рамиресом Пулидо в событиях, произошедших 29 сентября, когда они содержали 12-летнего мальчика в жилом комплексе, также в Ибаге.

По данным властей, обвиняемые были задержаны на месте, когда они удерживали несовершеннолетнего в собственном доме, чтобы ограбить его дом. Им удалось проникнуть в помещение обманным путем и воспользовавшись тем, что он оказался без компании какого-либо взрослого. Согласно судебному органу, один из осужденных пытался задушить несовершеннолетнего, а другой лепил деньги и/или ценности по всему дому. В этом случае им удалось украсть 6 миллионов песо.

Луис Альберто Даса и Эстивен Рамирес Пулидо были приговорены к 13 годам и 10 месяцам тюремного заключения за покушение на убийство при отягчающих обстоятельствах и квалифицированную кражу при отягчающих обстоятельствах.

Эти и другие события, зафиксированные в столице Толимы, имеют самые высокие показатели восприятия отсутствия безопасности за последние годы. Но, по словам мэра Ибаге Андреса Уртадо, город становится все более безопасным, если сравнивать цифры с цифрами предыдущей администрации во главе с Гильермо Альфонсо Харамильо. Согласно опросу восприятия граждан, Ибаге, Комо Вамос, 67,5% респондентов заявили, что не чувствуют себя в безопасности, 17,6 процента считают, что они небезопасны, а 14,9 процента уверены в безопасности.

Месяц назад городской профсоюз таксистов попросил столичную полицию и министра мобильности «жестко поступить» с преступниками и незаконными действиями. Один из водителей сообщил, что ежедневно от 3 до 4 коллег становятся жертвами краж.

Фактически, в прошлом году Национальный административный департамент статистики DANE поставил Ибаге в третий город с самым высоким уровнем виктимизации в стране. Например, в индексе краж людей, измеренном в 13 городах, столица Толима заняла четвертое место, показав небольшой рост ее числа по сравнению с предыдущими годами.

Кроме того, в этой статистике музыкальная столица Колумбии занимает второе место с самым высоким уровнем вымогательства и попыток.

С другой стороны, будучи предметом большой озабоченности для города, это оценка, сделанная директором DANE Хуаном Даниэлем Овьедо, где он заверил, что Ибаге будет городом с самым высоким уровнем безработицы среди молодежи. Кроме того, по словам чиновника, эта столица входит в пятерку, где часто встречаются высокие показатели безработных. Это поразительно, потому что именно эта ситуация также вызывает уровень бедности, который резко вырос в последние годы.

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