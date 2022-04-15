Так будет работать региональный пик и тарелка 17 апреля по возвращении в Боготу

Как это принято с начала этого года, когда есть праздничный мост, доход в Боготу осуществляется за счет пика и региональной плиты. Это ограничение было введено совместно мэрией округа и правительством Кундинамарки во избежание заторов на дорогах при въезде в столицу.

Недавно мэрия Боготы объявила, что эта мера вступит в силу в воскресенье, 17 марта, когда большинство жителей столицы вернутся в город после пасхальных праздников.

Таким образом, в пасхальное воскресенье до полудня все транспортные средства смогут въехать в город, с 12 до 16 часов, автомобили с четными номерами будут въезжать в столицу страны. С 16:00 до 20:00 автомобилям, номерной знак которых заканчивается нечетными номерами, будет разрешен въезд.

С 20.00 проезд снова будет разрешен для всех транспортных средств, желающих въехать в Боготу, независимо от номера, на котором заканчивается их номерной знак.

Примечательно, что параллельно с ограничением въезда в город местные власти будут проводить реверсивный забег Седьмой гонки с 245-й улицы и 180-й улицы с 14:30 до 20:00.

Входные маршруты, где применяются региональные пик и тарелка

Ограничение движения по пиковым и региональным номерным знакам будет применяться в пасхальное воскресенье (17 апреля) в девяти коридорах, въезжающих в город. Бегуны:

-Северная автомагистраль: от платной дороги Анд до северного портала системы TransMilenio в направлении с севера на юг

-Южная автомагистраль: от муниципальной границы Соача до проспекта Бояка, юг/север

-Авеню Сентенарио (13-я улица): от реки Богота до проспекта Сьюдад-де-Кали (проспект Каррера 86), в западно-восточном направлении

-Авеню 80-й улицы: от моста Гуадуа до 80-го портала системы TransMilenio в направлении запад-восток

-Авеню Каррера 7: от 245-й улицы до 183-й улицы, север/юг

-Авеню Бояка через аль Льяно: от алжирского туннеля Дуран Кинтеро до старой дороги к Льяно, юг/север

-Via Suba Cota: от реки Богота до улицы Av. 170, северное/южное направление

-Виа ла Калера: от платных патио до проспекта Каррера 7, направление восток-запад

-Через Чоачи: от дороги до Монсеррата до проспекта Циркунвалар, в направлении восток-запад

Исключения, которые не применяются к региональному пику и плите

Мэрия Боготы напомнила, что исключения для распространения пико и мемориальной доски солидарности, совместного использования автомобилей и медицинского персонала не действительны для этой меры, которая действует для праздничных мостов дохода в столицу.

Следует напомнить, что штрафы за несоблюдение меры пиковой нагрузки и знака предусмотрены в Национальном кодексе дорожного движения за нарушение C.14: «Транзит через запрещенные места или в моменты, запрещенные компетентным органом». Штраф в 2022 году составляет 468 500 песо. Кроме того, автомобиль будет обездвижен.

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