Они нашли Ваню в целости и сохранности; она исчезла в Истапалапе

Генеральная прокуратура Мехико (FGJCDMX) сообщила, что Ваня Баррон, 26-летняя девушка, которая была объявлена пропавшей без вести в мэрии Истапалапы, уже найдена живой.

Лаура Хуарес, мать 26-летнего ребенка, также сообщила о появлении молодой женщины в социальных сетях.

«Я с радостью сообщаю вам, что мой Ваня уже был найден прокуратурой около часа назад. Спасибо всем и каждому из вас за ваши знаки любви, поддержки и солидарности, за которые мне нечего платить. Спасибо, спасибо», - пояснил он.

Vania Barrón fue localizada un día después de ser reportada como desaparecida. (Foto: Twitter/ FGJCDMX)

По словам матери Вани, молодая женщина вышла в среду вечером, чтобы взвесить себя, а затем позаниматься спортом в парке, расположенном в районе Сан-Мигель-Теотонго.

Мать объяснила, что, поскольку она обычно бегала в Утопии Теотонго, где посетители должны зарегистрироваться, она пошла искать ее на месте, но у них не было его записано, поэтому она волновалась.

Со своей стороны прокуратура сообщила, что обнаружила Ваню «в целости и сохранности» и что ей оказывается юридическая и психологическая поддержка.

Foto: FGJCDMX

Чтобы найти его, власти провели институциональное обследование, в котором приняли участие элементы Следственной полиции (ДПИ), и должности были переданы в распоряжение С-5, Прокурора по торговле людьми и Прокурора по расследованию преступлений, связанных с насилием в семье.

Они уточнили, что, по словам молодой женщины, ее отсутствие было добровольным и она не намерена возвращаться домой.

Familiares y amigos de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio, exigieron justicia en su caso. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

В прошлую среду родственники и коллеги Софии Моралес, ученицы Национальной подготовительной школы № 4 при УНАМ, прошли маршем в Мехико с требованием справедливости после смерти 17-летней девочки.

На эспланаде Сокало протестующие потребовали разъяснений о том, что произошло в баре Marvelou, расположенном в районе Докторес, мэрия Куаутемок, куда София и трое других друзей отправились праздновать. В заведении их, как утверждается, накачивали наркотиками, выпивая напитки.

Мгновения спустя феминистскую активистку доставили экстренными силами в больницу без жизненно важных функций.

«Мы все еще ждем токсикологических результатов, все еще ждем свидетельств и информации. Я не хотел бы препятствовать расследованию, потому что мы как граждане также обязаны дать властям вотум доверия. Мне нравится верить, что благодаря этому могут произойти перемены, дать властям возможность выполнять свою работу наилучшим образом», — сказал Даниэль Моралес Лопес, брат Софии.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, exigió justicia por la muerte de la joven quien había acudido a una fiesta en la colonia Doctores de la Ciudad de México. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

В первую очередь власти подошли к этому событию, чтобы расследовать его как неправомерную смерть. Однако после жалоб Генеральная прокуратура Мехико исправила и, наконец, указала, что дело будет расследовано в соответствии с протоколом убийства женщин.

«Расследуется смерть подростка, тело которого находилось на улицах квартала Докторес, мэрия Куаутемка. Таким образом, сотрудники Специализированной прокуратуры по расследованию преступления убийства женщин, Генеральной координации расследования гендерных преступлений и оказания помощи жертвам, а также в тесном сотрудничестве с элементами Следственной полиции», - сообщили в агентстве.

Протест наступил через день после того, как президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал ежеквартальный отчет о своем четвертом году пребывания на посту, в котором признал рост случаев фемицида на 15%. Столкнувшись с этим, он обвинил, что это, вероятно, «не квалифицировалось как сейчас». Напротив, президент подчеркнул общее снижение на 9 из 12 преступлений, оказавших наибольшее влияние на страну.

«Возможно, нам потребуется больше времени, чтобы успокоить страну, но самая надежная формула — это участие в фонде. Все эти усилия по достижению мира были осуществлены без нарушений прав человека, без участия вооруженных сил в массовых убийствах, без применения пыток, без насильственных исчезновений и внесудебных казней, как это было раньше», - сказал он.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: