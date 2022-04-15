США заверили, что потопление военного корабля «Москва» — «тяжелый удар» для России

El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexey Pavlishak

В четверг Пентагон заявил, что гибель военного корабля «Москва» после того, как он попал в ад, стало «большим ударом» для военно-морских сил России в Черном море.

Минобороны Москвы сообщило, что крейсер с управляемой ракетой затонул в бурном море после того, как был поврежден огнем во время военной операции России на Украине.

Но Украина заявила, что судно пострадало в результате ракетного обстрела.

«Это большой удар по Черноморскому флоту, это... ключевая часть его усилий по осуществлению своего рода военно-морского доминирования в Черном море», — сказал CNN представитель Пентагона Джон Кирби.

«Это повлияет на их возможности».

Кирби сказал, что Соединенные Штаты не могут подтвердить точную причину исчезновения корабля.

«Мы также не в состоянии опровергнуть украинскую сторону этого», - добавил он. «Это, безусловно, правдоподобно и возможно, что, на самом деле, он был поражен ракетой «Нептун» или, может быть, больше».

(С информацией от AFP)

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