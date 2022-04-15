Шокирующий момент, когда на шоссе США ударяет молния

На автомобиль влияет молния на дороге

Когда фотограф и охотник за штормами Крис Риск и его друг Море Пи отправились на поиски изображений для своего канала на YouTube, они не предполагали, что будут частью новостей в их собственных записях.

« Это безумный образ машины, в которую ударяет молния, раз в жизни !» также описал ютубера при представлении своей публикации.

На видео вы можете увидеть, как Крис был припаркован на обочине дороги в городке Гилмор-Сити в Айове. В то время как другой автомобиль, Toyota Prius, был поражен вспышкой во время маневра во время шторма.

«История: Моего друга ударила молния 12 апреля 2022 года в Айове во время погони за штормом. Он просто стрелял в том направлении, когда это произошло», - также объяснил он в нижней части ролика на своем канале.

Хотя на первый взгляд момент почти незаметен, при воспроизведении на более медленной скорости видео хорошо видно, как молния ударяет в заднюю часть крыши автомобиля.

Разряд оставляет после себя искры, которые падают на тротуар, и немного дыма на крыше автомобиля, который быстро исчезает.

«Боже мой, о Боже мой», - это единственное, что фотографу удается сказать, когда он неожиданно записал произошедшее.

Несмотря на удивительное изображение, водитель автомобиля не пострадал, согласно youtuber.

«Ваша машина была обездвижена и все еще работает над ней. СУМАСШЕДШИЙ!» , он сказал, чтобы завершить свою историю.

СМЕРТЬ ДОМА

На этой неделе 20-летняя женщина погибла в Арканзасе после того, как на ее дом упало дерево, когда по штату обрушились сильные штормы и возможный торнадо сорвал крыши домов Алабамы, сообщили официальные лица.

Смерть женщины произошла в среду в ходе многодневной вспышки плохой погоды, вызвавшей торнадо, сильный ветер и огромный град в некоторых частях центральной и южной частей Соединенных Штатов.

В среду вечером в сельском округе Грин, штат Алабама, примерно в 90 милях к юго-западу от Бирмингема, возможный торнадо сорвал крыши домов в общественном жилом поселке и разбрызгивал обломки автомобилей. Билли Хикс, который живет в этом районе, рассказал WBMA-TV, что лежал, когда услышал порыв ветра, который длился всего несколько секунд.

«Я вскочила и надела одежду, надела обувь, когда все закончилось. Я подошел к боковой двери и посмотрел на улицу. Я знал, что что-то повлияло на все эти дома», - сказал Хикс, который сел в свою машину, чтобы искать соседей.

Что касается смерти в Арканзасе, то женщина погибла, когда дерево рухнуло над ее домом в Рисоне вскоре после 4:30 вечера среды, обездвижив ее на диване, сообщил Стивен Макклеллан, координатор по управлению чрезвычайными ситуациями округа Кливленд. Рисон находится примерно в 55 милях (90 км) к югу от Литл-Рока.

(С информацией от AP)

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