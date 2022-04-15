ВМС изъяли галлоны топлива и тонны цемента в реках Нечи и Магдалена

В этот четверг при проведении операций по регистрации и контролю рек ВМС Колумбии вместе с Национальной армией удалось захватить 14 790 галлонов топлива и 7,5 тонн цемента на реках Нечи и Магдалена.

Инцидент произошел вблизи муниципалитетов Гамарра (Сесар), Нечи (Антьокия) и Маганге и Моралес (Боливар), где было размещено 11 709 галлонов дизельного топлива и 3081 галлона бензина.

Кроме того, в окрестностях муниципалитета Моралес (Боливар), на реке Магдалена, в том же притоке было изъято 3500 килограммов серого цемента, а в окрестностях муниципалитета Гамарра (Сезар) было изъято 4000 килограммов того же материала.

В пресс-релизе ВМС сообщили, что во время проверок, проведенных на судах типа грузоотправителей, члены экипажа не предъявили Свидетельство о непредставлении информации о незаконном обороте наркотиков , поэтому материалы были конфискованы и предоставлены в распоряжение компетентных органов в этих муниципалитетах. В ходе операций уловов не было.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

ВМС также продолжат проводить совместные операции по контролю и инспекциям рек, чтобы запретить использование рек для незаконной деятельности, гарантируя спокойствие и безопасность жителей региона.

Было объявлено, что во время операций в колумбийском Тихом океане было изъято почти 900 килограммов акул — охраняемого вида, промысел которого, как промышленный, так и кустарный, запрещен на всей территории страны.

Эти 900 килограммов были изъяты в ходе двух операций.

Первый захват был достигнут во время морского патрулирования, проведенного станцией береговой охраны Баия-Солано, где рыболовное судно, имевшее проблемы с двигательной установкой, находилось в 20 морских милях от городского района Баия-Солано, у которого были проблемы с двигательной системой и согласно заявлению членов экипажа, два дня назад отправились в плавание.

Обнаружив его, военнослужащие ВМС отбуксировали рыболовное судно к причалу береговой охраны Байя-Солано, где «проверили состояние здоровья членов экипажа, обнаружив их в хорошем состоянии. Впоследствии в координации с должностными лицами Национального управления аквакультуры и рыболовства (AUNAP) и Региональной автономной корпорации по устойчивому развитию Чоко (Codechocó) была проведена инспекция, в ходе которой был проведен мешок с 15 плавниками и семью акулами весом было обнаружено около 200 килограммов».

С другой стороны, второй захват был осуществлен во время обычной проверки, также в Баия-Солано, в ходе которой военнослужащие в форме ВМС обнаружили лодку, «на которой было найдено 30 акул без головы и плавников весом около 700 килограммов».

Стоит помнить, что Указ 281 от 2021 года установил меры по защите и сохранению акул, морских скатов и химер в Колумбии, «эти виды представляют экологическое значение для поддержания здоровья морей и океанов на национальной территории, поэтому их промысел а маркетинг запрещен».

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