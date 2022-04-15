Subvariants of Ómicron BA.4 and BA.5: WHO explained whether they are more severe or more transmissible than the previous ones

Хотя число случаев заболевания COVID-19 и смертей в последнее время сократилось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внимательно следит за развитием коронавируса и появление вариантов и их сублинеагов. Омикрон по-прежнему является доминирующим в мире, и недавно были обнаружены его сублинаги BA.4. и BA.5 , которые, по данным агентства здравоохранения Организации Объединенных Наций, не означают, что они вызывают более серьезные случаи или более передаются, чем другие подварианты, которые уже продвинулись в своем обращении.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе было зарегистрировано самое низкое количество смертей от COVID-19 с первых дней пандемии. Однако он предупредил, что в некоторых странах все еще наблюдаются «серьезные пики» по заболеваемости, что оказывает давление на больницы.

Поскольку коронавирус продолжает развиваться, мы не должны «упускать из виду» его изменения. Директор глобального агентства здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус обратил внимание правительств на необходимость увеличения количества тестов и секвенированных образцов, чтобы ученые могли отслеживать существующие варианты и выявлять новые по мере их появления.

Он подчеркнул, что снижение числа случаев заболевания и смертей не обязательно означает «меньший риск». И он указал, что если количество тестов для выявления заболевания уменьшится, то «способность контролировать его тенденции» будет скомпрометирована.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó a los gobiernos que hagan más testeos y vigilancia genómica del coronavirus/OMS Europa Press

« В настоящее время мы внимательно следим за рядом линий Омикрона, включая BA.2, BA.4 и BA.5 и еще одну рекомбинированную линию, состоящую из BA.1 и BA.2 », - сказал доктор Гебрейесус.

Варианты BA.4 и BA.5 были зарегистрированы в нескольких странах, включая Южную Африку и некоторые европейские страны, сообщила ведущий эпидемиолог Организации доктор Мария Ван Керкхов. «Пока доступно менее 200 последовательностей, и мы надеемся, что это изменится (...) Мы очень внимательно следим за (вирусом), чтобы увидеть, есть ли какой-либо всплеск в выявлении случаев заболевания, но (до сих пор) мы не видели никаких изменений в эпидемиологии или тяжести», - сказал он.

Со своей стороны, директор агентства по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предупредил, что до тех пор, пока вирус продолжает развиваться, мир «не может позволить себе упускать его из виду». «На данный момент было бы очень неразумно предполагать, что меньшее количество случаев означает абсолютное снижение риска. Мы рады снижению смертности, но этот вирус удивлял нас и раньше, он застал нас врасплох», - предупредил он.

« Мы должны выполнять свою работу и как можно лучше отслеживать этот вирус, пока люди вернутся к нормальной жизни, насколько это возможно », — пояснил Райан. Со своей стороны, научный директор Организации д-р Сумия Сваминатан предупредила, что линии и рекомбинации продолжат появляться, и что мир должен продолжать инвестировать в совершенствование таких инструментов, как новые вакцины.

«Нам нужно подготовиться к возможности того, что вирус изменится настолько, что он способен избежать нынешнего иммунитета», - сказал он. Пандемия коронавируса по-прежнему остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Директор ВОЗ также подчеркнул, что со временем вирус стал более передаваемым, особенно для незащищенных и невакцинированных людей , которые не имеют доступа к медицинскому обслуживанию и противовирусным препаратам.

El virus se ha vuelto más transmisible para las personas no vacunadas que carecen de acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos antivirales/REUTERS/Sumaya Hisham/Archivo REUTERS

«Лучший способ защиты — это вакцинация и повторная доза, когда это рекомендовано. Продолжайте носить маски, особенно в оживленных помещениях. А для закрытых помещений сохраняйте поток воздуха, открывая окна и двери, и инвестируйте в хорошую вентиляционную систему», - попросил он.

Он также напомнил, что Комитет по чрезвычайной ситуации Международных медико-санитарных правил, которому поручено оценивать глобальное состояние ситуации с COVID-19, единогласно согласился на этой неделе продолжать рассматривать пандемию как глобальную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения. «Вместо того, чтобы ослабить бдительность, пришло время работать еще усерднее, чтобы спасать жизни», — сказал Тедрос о решении Комитета.

11 апреля южноафриканские ученые объявили об обнаружении двух новых сублинеажей варианта Ómicron, BA.4 и BA.5. Он был распространен Тулио де Оливейра, который возглавляет учреждения генетического секвенирования в этой стране. Именно его группа объявила об обнаружении Омикрона BA.1, который с ноября прошлого года производил взрывные волны в мире.

Los sublinajes de Ómicron BA.4 y BA.5 no son más transmisibles que las otras subvariantes detectadas desde noviembre pasado/Archivo Andriy Onufriyenko | Getty Images

Родословные были окрещены BA.4 и BA.5, сказал он через текстовое сообщение и в серии твитов. Однако, по словам де Оливейры, линии не вызвали пика инфекций в Южной Африке и были обнаружены в образцах из нескольких стран. «Учитывая небольшое количество инфекций, госпитализаций и смертей в Южной Африке, мы предупреждены о продолжающейся эволюции, но не беспокоимся», — сказал де Оливейра в текстовом сообщении. «Все лабораторные исследования по нейтрализации вируса и вакцин уже созданы, и мы усиливаем геномный надзор», - сказал он.

По словам де Оливейра, сублинажи BA.4 и BA.5 также были обнаружены в образцах из Ботсваны, Бельгии, Германии, Дании и Великобритании. Две линии имеют схожие мутации в белках спайков, части вируса, которая помогает ему прикрепляться к клеткам человека, к сублинеажу BA.2, который, по-видимому, более заразен, чем вариант, обнаруженный в ноябре. У них также есть некоторые дополнительные мутации, сказал он.

Кроме того, глава ВОЗ вновь на этой неделе напомнил о неравенстве в распределении вакцин. «Сокращение разрыва в распределении вакцин — лучший способ повысить иммунный потенциал населения и защитить его от будущих волн», — подчеркнул он и подчеркнул необходимость заключения нового договора о пандемии на будущее. «Новое соглашение о пандемиях - наша лучшая коллективная защита от известных вирусов и, конечно, от следующей болезни X», - заключил он.

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