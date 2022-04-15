Южная Корея объявила об отмене основных ограничений, связанных с пандемией

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

Южная Корея объявила в эту пятницу, что снимет основные ограничения, связанные с пандемией, за исключением обязательного использования маски на открытом воздухе и в помещении перед лицом падения в стране инфекций, вызванных вариантом коронавируса Омикрон.

С 18 апреля кафе, бары и рестораны больше не будут закрываться в оговоренное время (в настоящее время они обязаны делать это в полночь), и не будет ограничений на максимальное количество людей, которые могут встретиться (в настоящее время ограничение составляет максимум 10 человек), как было объявлено на пресс-конференции премьер министр Ким Бу Кюм.

«Омикрон продемонстрировал признаки ослабления после достижения пика в третью неделю марта (когда страна превзошла его и составила почти 600 000 случаев в день)», - сказал Ким в заявлениях, собранных агентством Yonhap.

«В течение значительного времени ношение маски в помещении будет неизбежным», - сказал Ким, добавив, что через две недели правительство рассмотрит вопрос о том, отменяет ли оно свое обязательное использование на открытом воздухе.

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum EFE

Премьер-министр также объявил об отмене других ограничений, таких как ограничение до 299 человек для крупных мероприятий, максимальная заполняемость мест отправления культа в 70% или возможность питания в кинотеатров.

Хотя Южная Корея, которая очень хорошо справилась с первыми волнами заражения благодаря своим системам отслеживания и тестирования, почти не ввела ограничения в 2020 году, ей пришлось сделать это с января 2021 года, и в какой-то момент времени она запретила встречи более двух человек после 18:00.

Он отозвал их в ноябре прошлого года, но через месяц ему пришлось заново активировать их и поддерживать до сих пор до спешки шестой волны и варианта омикрона позже.

Ким также объявила, что с 25 апреля COVID-19 больше не будет «инфекционным заболеванием первого класса», таким как Эбола или БВРС, и что он станет «классом 2», что в будущем позволит лечить инфицированных более гибко и без необходимости текущего обязательного семидневного карантина.

«Хотя сейчас мы ищем возвращения к нормальной жизни, мы будем полностью готовы предположить, что риск может вернуться», - предупредил премьер в любом случае.

В азиатской стране, в которой на прошлой неделе регистрировалось в среднем 160 000 случаев инфицирования в день, в общей сложности накопилось около 51 миллиона человек, около 16 миллионов случаев инфицирования и чуть более 20 000 смертей, а уровень смертности составляет 0,13%.

(С информацией из EFE)

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