Сын Джона Марио Рамиреса, легенда в Мильонариосе, вспомнил анекдот отца с Фредди Ринконом

После смерти Фредди Ринкона, «Колосса Бонавентуры», забившего один из самых запомнившихся голов для колумбийского народа, жеребьевки с Германией и который дал национальной команде 1/8 финала на чемпионате мира 1990 года в Италии, есть тысячи воспоминаний, которые он оставил за свою карьеру в национальном футболе, где поделился с другими кумирами страны в этом виде спорта, который вызывает столько страстей.

Одним из них был Джон Марио Рамирес, один из легенд Мильонариоса, который также умер в прошлом году в результате COVID-19. «Фредди Эусебио Ринкон Валенсия, который так Браво играет, и остановился», - вспоминал Матео Рамирес, что его отец сказал о «Колоссе».

Анекдот был опубликован сыном синего идола в своем аккаунте в Twitter, где он также загрузил две фотографии, на которых его отец появился с Ринконом: недавнюю, до смерти бывшего игрока Миллоса, и другую, на которой они поделились звонком со сборной Колумбии.

Эта фраза возникла как ответ на вопрос о том, какой игрок, по его мнению, был самым «храбрым», то есть лучшим, которого он видел, играя на той же позиции, что и Рамирес.

Сын легенды посла сказал, что позже он лично познакомился с «Колоссом» из-за близости с отцом.

«Я никогда не видел, чтобы Фредди играл, но в его видео можно увидеть качество, которое у него было, он был трещиной во всех смыслах этого слова, позже, когда я встретил его через своего отца. Я сказал, что он трещина как игрок, но больше как человек: его смирение, его способ обращения с людьми», - сказал он.

Он также сказал, что со смертью Ринкона он также вспомнил тяжелый момент, когда умер его отец в прошлом году: «Его харизма, личность и характер, то, что выковано игрой в футбол. Мне было больно слышать новости о том, что Фредди Эусебио Ринкон скончался, потому что это заставило меня вспомнить все, что я пережила 26 июня 2021 года, дня, которого я хотела в своей жизни, который никогда не наступил».

Молодой футболист также выразил соболезнования семье Ринкона и поблагодарил игрока за его многолетнюю преданность футболу.

«Мои искренние соболезнования родным, жене, детям и близким кумира. Я просто надеюсь, что когда он встретит моего старика, он обнимет его за меня», - заключил он.

В четверг останки «Колосса» были перевезены на его родину, Буэнавентуру, где его гроб был мобилизован в одной из пожарных машин портового города.

Сотни автомобилей, мотоциклов и людей пешком присоединились к туру по улицам, чтобы попрощаться с одним из своих знаменитых футболистов. Многие плакали, размахивая колумбийскими флагами и белыми носовыми платками. Некоторые даже выкрикивали фразы любви.

Караван путешествовал по всем улицам Буэнавентуры. В каждом из них люди вспоминали кусочки жизни Ринкона, особенно те дни, которые он провел, играя в футбол в районе Лас-Пальмас. Говорят, именно там он начал строить свою историю как спортивная легенда.

С наступлением темноты, ровно в 7:50 ночи, караван прошел через район Эль-Хорхе, где вырос Фредди, а через 40 минут они прибыли к дверям Колизея Ренато Баталья, куда вошел гроб на фоне ура от его семьи, друзей и всех людей из Буэнос-Айреса, которые были готовы уволите его в горящей камере.





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