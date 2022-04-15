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Россия

Сенат отложил назначение Карлоса Айсы Гонсалеса на пасхальные праздники

После того как его ратификация была отложена, Сенат Республики заявил, что это связано с возможным отсутствием кворума на сессии

Newsroom Infobae

15 апрель 2022

Противостояния и дискуссии, возникающие в связи с голосованием по реформе электроэнергетики в следующее воскресенье, 17 апреля, продолжают разжигаться курсом производства энергии в стране в случае ее одобрения.

И в наши дни нам есть о чем поговорить, - это недавнее позиционирование депутата Институционно-революционной партии (PRI) Карлоса Мигеля Айсы Дамаса, который заявил, что будет голосовать за Реформацию.

Решение, утверждал молодой депутат, было принято путем включения двенадцати пунктов, предложенных трехцветной скамьей, в проект реформ президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (AMLO). Перед его объявлением в социальных сетях члены скамьи его партии выделили его как «предателя».

Аналогичным образом, журналисты, аналитики и члены других партий, главным образом Партии национального действия (PAN), с тем же обвинением. Они указали, что это был обмен: его отец, бывший губернатор Соноры Карлос Мигель Айса Гонсалес, был назначен послом Доминиканской Республики в обмен на голосование сына.

El diputado también fue celebrado por diputados y seguidores de la 4T (Foto: TW @JHRomero_)
El diputado también fue celebrado por diputados y seguidores de la 4T (Foto: TW @JHRomero_)

Дело в том, что ратификация Айсы Гонсалес была прервана кратким заявлением Сената, в котором было объявлено, что голосование больше не будет проводиться во вторник, 12, как указано в повестке дня. Вместо этого они указали, что это будет сделано «до дальнейшего уведомления» без указания конкретной даты.

После этого спора и противодействия сенаторов, таких как панистка Кения Лопес Рабадан, которая заверила, что не будет голосовать за него, Сенат опубликовал еще одно заявление, обосновывающее, почему слушания были отложены.

В коммюнике говорится, что причина отсрочки была связана с тем, что не будет достаточного кворума для проведения встречи.

Это связано с тем, что несколько законодателей находились за пределами Мехико на Страстную неделю.

Fue calificado como traidor a la patria por parte del partido de la Revolución Institucional (Foto: ElMundoInforma1)
Fue calificado como traidor a la patria por parte del partido de la Revolución Institucional (Foto: ElMundoInforma1)

По этой причине председательства комитетов по международным отношениям и комитета по международным отношениям Латинской Америки и Карибского бассейна «мы решили отложить встречу на более позднее время с уверенностью, что она будет в рамках очередной сессии, заканчивающейся 28 апреля», заявили они.

Наконец, они отметили, что «любая интерпретация, кроме вышеуказанных фактов», например заявления о том, что решение Айсы Дамаса является взяткой, «не соответствует истине», заявили председатели комиссий.

О его назначении президент объявил в начале года, однако обсуждения о его ратификации состоятся во вторник. А за день до сессии по ратификации эта сессия была заморожена, потому что коммюнике было сделано 11 апреля и получено на следующий день.

Сессия была отложена сенатором Национального движения за возрождение (Морена) Эктором Васконселосом, который возглавляет комитет по международным отношениям.

И если этого было недостаточно, то через свой аккаунт в Facebook депутат от PRI указал на создание поддельных профилей в Twitter, в которых были опубликованы сообщения в поддержку AMLO или в которых он сравнивает с Луисом Доналду Колозио.

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