Россия пригрозила Финляндии и Швеции за их намерение вступить в НАТО: «Они должны понять последствия»

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una imagen de archivo. EFE/ Sergei Ilnitsky

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь «последствия» для этих стран и для европейской безопасности , предупредило в пятницу МИД России. Финляндия заявила на этой неделе, что через несколько недель она примет решение о приеме в НАТО, а Швеция также обсуждает вопрос о вступлении в альянс.

«Выбор за властями Швеции и Финляндии. Но они должны понимать последствия такого шага для наших двусторонних отношений и для европейской архитектуры безопасности в целом », — говорится в заявлении пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой.

Он добавил, что «маловероятно, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет способствовать укреплению (их) международного престижа».

Захарова отметила, что политика неприсоединения двух стран «обеспечила надежный уровень безопасности», а членство в военном альянсе «не способно укрепить их национальную безопасность».

«Они автоматически встретятся на фронте НАТО», — заявила Захарова.

Un soldado sueco toma parte de los ejercicios "Cold Response 2022", junto a 30.000 tropas de la OTAN y militares de Finlandia y Suecia en Evenes, Noruega (Marzo 22, 2022. REUTERS/Yves Herman) REUTERS

Бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил в четверг, что Россия разместит ядерное оружие вблизи трех стран Балтии и Скандинавии, если Финляндия или Швеция примут решение присоединиться к ней.

Подход Финляндии к НАТО, вступление которой может завершиться в июне, затянул Швецию , которая через несколько недель ушла от гипотетического вступления в альянс, который вряд ли станет все более реалистичным вариантом.

Буквально месяц назад, когда война между Украиной и Россией продолжалась две недели, премьер-министр Швеции, социал-демократ Магдалена Андерссон, защищала статус Швеции как партнера по НАТО, но не члена, и считала, что возможный доход еще больше «дестабилизирует» ситуацию.

Хотя опросы впервые дали большинство сторонников вступления в альянс, как социал-демократы, партия с наибольшим количеством мест, так и ультраправые демократы Швеции (СД), третья парламентская сила, выступили против вступления в альянс.

Но скорость, с которой события ускорились в соседней Финляндии, где уже есть спекуляции о вступлении в должность до июньского саммита в Мадриде, потрясла шведские дебаты.

(С информацией от AFP и EFE)

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