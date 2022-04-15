Полковник в отставке наезжает и оставляет 80-летнюю женщину со сломанными костями: «Я был пьян», сообщают родственники

Рано в Страстную пятницу они сообщили из округа Сурко, что полковник ПНП в отставке по имени Мануэль Алехандро Бесада Перес, он наехал на Марию Луизу Якобо Альмейду, 80-летнюю женщину, которая продавала фрукты в проходе Санта-Исабель, будучи явно пьяной.

По словам свидетелей, прохожим в этом районе пришлось принудительно остановить Бесаду Перес, которая пыталась сбежать после того, как попала на тротуар, и вложила восьмидесятницу со своим автомобилем в 8 утра.

«Моя бабушка была на тротуаре, продавая свои фрукты. Полицейский только что её схватил. Людей было больше, но все бежали. Поскольку она старше, она не смогла сбежать», - сказал Infobae Милагрос Торрес Ятако.

Родственники Якобо Альмейды сообщили, что, будучи сотрудником перуанской национальной полиции, они будут покрывать полковника в выход на пенсию, поскольку после аварии они не смогли оформить жалобу в комиссаре Surco.

На данный момент Мануэль Алехандро Бесада, у которого положительный результат на дозировку этила и, кроме того, с 2012 года находился за рулем с истекшим сроком действия SOAT , находится под стражей, однако родственники жертвы посчитали, что они пытаются скрыть его только до тех пор, пока граммы алкоголя не попадут в ее кровь уменьшается.

«Через полчаса после удара прибыл полицейский, чтобы забрать машину полковника. Пока он под арестом, но не может найти полицейский отчет. В этиловой дозировке он имеет 1,24. Проблема у нас в том, что мы не можем подать жалобу, нам сказали, что сделать это можно будет только в понедельник», - сказал он. «Полицейские сообщили нам, что срок действия SOAT истек много лет назад», - добавил он.

ОНИ НЕ БУДУТ ЕЕ ОПЕРИРОВАТЬ

Ситуация с Джакобо Альмейдой серьезная. Он находится в больнице Казимиро Ульоа со сломанной ногой и ребрами. «Он ударился спиной и позвоночником, лодыжка сломана, а нога в гипсе», - сказала его внучка.

Несмотря на свое состояние, старушка получила медицинскую выписку из-за отсутствия койко-мест. В больнице также сообщили ее родственникам, что они не смогут оперировать восьмидесятницу из-за нехватки медицинского персонала в результате пасхальных каникул, поэтому ей придется вернуться в больницу на следующей неделе.

«Они уже выписали его, потому что у них нет кроватей. Они держат ее в проходе во всем холоде и пыли, которая приходит. Ее поставили в слепок и дали несколько таблеток, но она больна. Мы не знаем, как мы ее переведем, потому что ей очень больно», - сказала она.

«Люди, которые здесь работают, даже сказали нам, что планирование операции может занять до 3 месяцев, пока она страдает», - сказал он.

Наконец, они настоятельно призвали власти выполнять свои обязательства и чтобы вся тяжесть закона легла на Мануэля Алехандро Бесада Переса. Семья Марии Луизы Якобо Альмейды также ожидает, что лицо, ответственное за аварию, возьмет на себя ответственность за свои действия и оплатит соответствующие расходы.

«Мы просим, чтобы они отвезли ее в другое место для лучшего ухода. В клинику или учреждение, где ей могут помочь. Мы не знаем, что делать в этой ситуации, и от этого страдает моя бабушка», - сказал он.

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