Рафаэль Помбо, незаменимый в FilBo, пространство которого заслуживает посещения очень жесткими и очень приятными читателями

По мере продвижения изданий Международной книжной ярмарки в Боготе -FilBo есть авторы, которые объединяются на этом литературном фестивале не только из-за своих имен, но и из-за важности своих произведений в литературе Колумбии. Некоторые из них были воплощены в павильонах дольше, чем другие, как в случае с Рафаэлем Помбо.

И дело в том, что писатель Боготы стал той фигурой, столь необходимой для детей, чтобы иметь отношение к литературе, не просматривая непосредственно произведения, которые из-за своего уровня сложности становятся непонятными «кирпичами». С Помбо и такими персонажами, как «Рин Рин Тадпол» или кот «Мичин», детская литература встала у руля в начале 20-го века, и в середине 2022 года она не сбивается с курса.

Вот почему его жизнь, работа и анекдоты будут оценены не только на главной ярмарке, которая, кстати, начнется в этот вторник, 19 апреля, но и будет включать виртуальный компонент под названием «Pombo the Apprentice with his Magic Universes» и который состоит из серии цифровых событий, которые позволяют больше охват как детей, так и их сопровождающих.

Это пространство было создано и управляется Фондом Рафаэля Помбо, который вносит похвальный вклад в литературную культуру, продвигая пространства, благоприятные для детей, и, как и ожидалось, FilBo не может стать для них исключением, особенно учитывая, что в этом году на ярмарке будут выделены гибридные пространства этому и другим авторам.

Но это место предназначено не только для младенцев и опекунов. Этот мультимодальный опыт также был разработан для удовольствия людей всех возрастов, особенно новых поколений, чтобы они могли узнать о новых возможностях общения, которые помогут лучше узнать о вкладе Помбо в национальную литературу.

Мультисенсорный опыт также включает в себя постановку гигантографии, содержащейся в культовых персонажах Помбо, таких как «Бедная Виеецита», той самой, в которой нечего было есть, кроме мяса, фруктов, сладостей, пирожных, яиц, хлеба и рыбы; «Хуан Матачин» и тот же ходячий головастик, который Однажды утром вышел из своего очень жесткого и очень красивого дома.

По словам Марии дель Пилар Аранго, директора Фонда Помбо, одна из целей Фонда Рафаэля Помбо заключается в том, чтобы сделать ставку на создание цифровых ресурсов, которые призваны «стать сценарием, в котором дети и молодежь с помощью творческих лабораторий с цифровым акцентом могут зачать технологии с критической и творческой точки зрения, позволяя им считать себя цифровыми гражданами».

Он также указал, что такие материалы, как «Помбо ученик со своей магической вселенной», позволяют нам выйти «за рамки» творчества и воображения, основанных на упоминаниях в колумбийской литературе, таких как Хорхе Иссакс, Хосе Асунсьон Силва и Хосе Эусебио Каро.

Следует отметить, что в этом аналоговом пространстве будет несколько технологических инструментов, которые позволят нам визуализировать музей Помбо на основе 360° тура, где физическое и цифровое объединяются в одном пространстве.

Наконец, следует помнить, что стенд Рафаэля Помбо на книжной ярмарке в столице Колумбии, почетными гостями являются дети, которые в разгар стольких авторов и литературных новинок решают увлечься теми историями, которые остались во времени более чем столетие.

