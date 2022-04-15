«План А» Путина на Украине провалился: каков его настоящий «план Б»?

Un miembro del servicio de la 28ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas ucranianas participa en ejercicios de defensa costera en la región de Odesa, Ucrania, en esta imagen distribuida publicada el 28 de enero de 2022. Ministerio de Defensa de Ucrania/Handout via REUTERS ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

Около 40 дней издевательств, изнасилований, казней, пыток и беспорядочных обстрелов прошло в окрестностях Киева, чтобы большая часть мира знала, о чем идет речь во вторжении, заказанном Владимиром Путиным 24 февраля. Через два дня после признания Луганской и Донецкой областей независимыми республиками диктатор Москвы начал жестокое наступление, которое не проводило различия между мирными жителями и военными целями.

Его «план А» заключался в том, чтобы немедленно завоевать украинскую столицу, убить Владимира Зеленского и часть его кабинета, сменить правительство на такое, которое отвечало ему военным путем, и перейти к контролю над ним со стороны Кремля, как он это делает с соседней Беларусью. Однако свирепость и интеллект украинских войск и решимость их народа отразили нападение на большую часть страны и вызвали отвод российских войск на севере и в центре территории.

Путину тогда пришлось придумать «план Б»... которого не было в его планах.

Это заключалось в сосредоточении своих сил на востоке страны, где пророссийские силы атакуют правительства Донбасса. Путину удастся расширить свои границы и сохранить сокровище, спрятанное под землей в этом богатом регионе: его природные ресурсы. Но это не все, чего он хочет.

Согласно анализу, написанному Фаридом Закарией, обозревателем The Washington Post, настоящий «план Б» Москвы находится на юге. Если она достигнет своей цели, «Россия превратит Украину в экономически парализованное государство , не имеющее выхода к морю и находящееся под угрозой с трех сторон российской военной мощью, всегда уязвимое перед очередным вторжением Москвы».

Для Закарии ключ лежит в Одессе и на юге страны. По словам автора, в Украине ведутся две войны: одна на севере и востоке, а другая на юге, обращенная к морю. В этом плане Москва добивается лучших результатов и показывает наибольшую эффективность. «Мариуполь сейчас окружен российскими войсками и захвачен ими, и украинские войска, запертые там, не могут быть восстановлены», — отмечает обозреватель. Он продолжает: «Доступ Украины к Азовскому морю заблокирован, и российские войска имеют непрерывный сухопутный коридор из Крыма во внутренние районы Донбасса. Они также пытаются двигаться на запад, от Херсона до Одессы».

« Одесса — это приз. Являясь основным портом, из которого Украина ведет торговлю с миром, это самый экономически важный город для Украины. Если Одесса падет, Украина окажется практически без выхода к морю, а Черное море станет русским озером, что, несомненно, заставит Москву распространить свою военную мощь на Молдову, у которой есть свой регион, разделенный на много русскоязычных (Приднестровье)», - говорит Закария с абсолютной логикой. « Этого не должно произойти », - предупреждает он.

Чтобы российский военно-морской флот не увенчался успехом, он предлагает НАТО ввести эмбарго на Черное море, как это было во время балканского кризиса в 1990-х годах. «Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший верховный главнокомандующий НАТО, поддерживает шаги, предпринятые администрацией Байдена, но призывает Запад к более агрессивным ответным действиям на всех фронтах. Дайте Украине истребители и системы ПВО, написал он в твиттере, и помогите ей с кибератаками и дайте ему противокорабельные ракеты, чтобы «потопить российские корабли в [] Черном море».

Наконец, он посоветовал резко увеличить помощь и не дать России продолжать собирать миллиарды долларов за газ, который она поставляет в Европу. «США потратили около 16 миллиардов долларов на помощь Украине с момента вторжения. Между тем, ожидается, что мир заплатит России 320 миллиардов долларов в этом году за ее энергию. Экономические санкции не вынудят Путина прекратить войну, пока существует эта лазейка. Единственное давление, которое заставит Россию сесть за стол переговоров, — это военное поражение на юге. План А Путина провалился, но мы не можем позволить его плану Б увенчаться успехом».

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