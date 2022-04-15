Депутаты PRI предупреждают о последствиях для Карлоса Мигеля Айсы за поддержку реформы электроэнергетики

После того, как депутат Институционно-революционной партии (PRI) Карлос Мигель Айса объявил, что будет голосовать в в пользу реформы электроэнергетики, которую продвигает президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO), трехцветные законодатели предупредили, что решение его товарища по скамье будет иметь последствия.

Участвуя в Twitter Space Betrayal, организованном посольством, организованным гражданами, связанными с триколором, законодатель Лора Харо заявила, что они ясно понимают свою цель совместного голосования против Движения национального возрождения Морены в нижней палате, так как «ясно что она только хочет создать давление и износ, до которого они решили голосовать против».

Касаясь голосования в пользу «Айсы», политик уточнил, что Национальный политический совет партии (КПН) распорядился проголосовать против инициативы и что «очевидно, что тот, кто нарушит это решение, рискует быть исключенным».

El diputado Xavier González expuso que si Aysa vota a favor de la Reforma Eléctrica se caerá su carrera política (Foto: Twitter/@GPPRIDiputados)

В свою очередь, депутат Ксавье Гонсалес заявил, что если Айса проголосует за реформу электроэнергетики, его политическая карьера упадет.

«Здесь нет места для человека, который предает таким образом, когда, как предполагается, мы идем вместе», - подчеркнул он.

Тем временем депутат София Карвахаль Исунса заверила, что 70 законодателей, составляющих коллегию PRI, имеют приверженность Мексике, поэтому они проголосуют против реформы.

Законодатель отметил, что блок остается единым «благодаря хорошей работе, проделанной депутатом и национальным президентом PRI Алехандро Морено и парламентским координатором Рубеном Морейрой в Палате».

На объявление Карлоса Мигеля Айсы он сказал, что предсказуем, потому что он «очень незрелый» человек.

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