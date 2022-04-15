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Россия

Фараон Любовь Тень и время, когда он плакал, вспоминая крайнюю нищету, которую он страдал перед славой

В 2019 году рэпер Arequipa не выдержал слез, когда говорил о том, насколько трудной была его жизнь, прежде чем стать вирусным в Интернете.

Newsroom Infobae

15 апрель 2022

От Перу до всего мира. Pharaoh Love Shady зарекомендовал себя как один из рэперов на данный момент. Его последняя «тирадера» против пуэрториканской певицы Residente под названием «Rip [R] esentido (Freestyle session #13)» имеет более 4 миллионов просмотров на YouTube , став таким образом одним из городских художников на данный момент. Однако его начало было скромным.

Хесус Валле Чоке, настоящее имя фараона Лав Шейди, родился 25 июля 2000 года в Арекипе; он сын фермерской семьи. Известно, что после окончания школы он посвятил себя пению в общественных автобусах в обмен на деньги. Он также работал уличным торговцем, чтобы содержать свою семью, так как у него есть 6 братьев и сестер, о которых мало или почти ничего не известно. Он сделал все, мечтая однажды стать знаменитым.

Именно так 21-летний Арекипа увидел возможность показать себя миру в Интернете и начал выкладывать видео на Youtube. В 2019 году он выпустил свою первую песню «Без презерватива», а остальное уже история. Он стал вирусным в социальных сетях, и такие артисты, как Озуна, Ники Николь и Джей Балвин, поддержали его. Недавно Residente объявил себя поклонником своего.

Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)
Faraón Love Shady en sus inicios, promocionando el tema "Sin condón". (Foto: Captura Youtube)

Однако фараон Лав Шейди никогда не забывал своих скромных корней. В интервью, проведенном Maiky Backstage в 2019 году, перуанский художник сломался, когда его спросили о его происхождении. «Фара, из какого социального статуса ты родом?» , они спросили его, на что он с шоком ответил: «Из самого низкого района, с улицы. Я достаточно натерпелась. О, я достаточно натерпелась, чтобы попасть туда (здесь). Чтобы вспомнить все, что мне стоило, я хочу пролить слезы счастья».

«Фу, он меня сбил с ног (вопрос). Память, которая тронула меня... огромна. Как трудно мне это стоило. С тех пор, как я начал работать, мне некому было помочь. Я проголодался. Я помню это с радостью, а также с (грустью). Этот вопрос тронул мое сердце. Я сентиментальный человек, я не всегда жесткая», - слезно сказала она.

Фараон Лав Шейди, в слезах, вспоминает все, что пережил, прежде чем достичь успеха | ВИДЕО: Instagram/ @maikybackstage)

ЧТО СКАЗАЛ ФАРАОН ЛАВ ШЕЙДИ ПОСЛЕ ОТВЕТА ЖИТЕЛЯ?

Так как Residente оставил J Balvin «плохо» со своим «стрелком» в BZRP Music Sessions 49, рэпер из Арекипы, выступил в защиту исполнителя «Что еще тогда», когда посчитал, что Пуэрториканец сделал все это противостояние СМИ, чтобы преуспеть в отрасли.

Но никто не предполагал, что Residente ответит нашему соотечественнику, услышав «тирадеру», которую он посвятил ему. «Ты лучший. Я ваш фанат. Он продолжает тяжело и писать», - сказал пуэрториканец перуанцу в своей социальной сети, генерируя всевозможные реакции на платформе.

Фараон Лав Шейди без колебаний ответил на бывшую 13-ю улицу. Хотя он поблагодарил его за этот жест, он указал, что не использовал в полной мере свой потенциал. «Спасибо, что приняли его, хорошо добавить еще одного фаната. Я всегда сильно ударял по нему, и это только 13% моего потенциала», - ответил он.

Следует отметить, что у Pharaoh Love Shady есть и другие песни, ставшие вирусными, такие как «Я красавец», «Я живу 2 часа», «Panocha Remix», «Oh, me vengo», «Грех презерватив», «Я счастлив» и другие. Он продолжил работать с пуэрториканскими рэперами Jon Z и Ele A el Dominio и с Kevvo. Он также появился в виртуальном концерте «Trap Live Peru 2020», спродюсированном Black Records.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)
La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

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