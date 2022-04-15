«Пепе» Сото и заявление Альянсы Лима: «Классика должна быть отправной точкой. Это стоит того, чтобы выиграть»

Альянса Лима сыграет в качестве гостя в это воскресенье, 17 апреля, против Университарио де Депортеса в классическом перуанском футболе. Матч состоится в рамках 10-го числа турнира открытия Лиги 1 2022 года и будет иметь решающее значение для интересов обеих команд. В этой связи Хосе «Пепе» Сото подчеркнул, что в этом матче «белые» должны стать отправной точкой для восстановления в турнирной таблице.
«С самого раннего возраста нам говорили: «кто угодно, кроме классического соперника». Воскресенье должно стать отправной точкой, и игроки это знают. По начальнику они знают, что это хорошая возможность переломить всю эту плохую ситуацию, в которой они находятся. Если вы сыграете хорошую игру и не выиграете, все будет примерно так же. Но если вы выиграете игру, сыграете хорошо или нет, люди будут вам благодарны», — сказал тренер в интервью GOLPERU.
И дело в том, что «интиматы» переживают не самый лучший момент сезона, так как до сих пор на турнире они набрали всего 8 очков и находятся на тринадцатом месте. Короче говоря, они выиграли 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Цифры совершенно не такие, как в прошлом году. По этой причине они должны быть настроены, чтобы выиграть актерский состав «сливок».
Еще одна тема, затронутая бывшим «интимным» игроком, была мотивация, необходимая игроку для таких встреч. «В таких матчах, я думаю, вам не нужна мотивация, потому что вы должны мотивировать себя. Игрок, который не мотивирован для этой классики, не должен играть в нее. Все видят тебя, тренера сборной. Посмотрите, что много эмиссаров из Европы приходили посмотреть на такого игрока и взяли другого, это происходит в классике. В футболе может случиться все, что угодно, но ты должен покончить с собой», - сказал он.
Действительно, эти матчи очень спорны и содержат все приправы, чтобы шоу было гарантировано. Ни одна команда не хочет проигрывать, и именно здесь футболист показывает, из чего он сделан больше всего. Каждая из них — своя история, поэтому в рамках футбольного фольклора будут присутствовать детали, шутки, ставки, озорства, особенно в фанатах обеих команд.
ПРОИГРЫШ КОЛО-КОЛО
Теперь, как упоминалось выше, Alianza Lima прибывает не лучшим образом, тем более, с последнее поражение в Кубке Либертадорес против Коло Коло. «Согласно результатам, ощущения в Альянса Лима не очень хорошие. Кубок Либертадорес требует вас. С Colo Colo они слишком поздно искали матч. В прошлом году «Альянца» забил очень сложно. Они забили вам гол, и оттуда открыть эту 5-ю защиту было очень сложно. Но теперь есть ходы, которые, конечно, не делают команды перуанского футбола, и они дают вам пространство, разбивают линию и забивают гол. Коло Коло много приходил к нему в первом тайме», - анализировал он.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СПУСКАЕМОГО СКЛОНА АЛЬЯНСА ЛИМА
Чтобы найти источник проблемы этого снижения, Сото посчитал, что он больше затрагивает тему уровня футболистов в целом, чем любой другой фактор. Это потому, что это почти та же команда вышел чемпионом в 2021 году. «Проблема в уровне игроков, потому что система одинакова. Я думаю, что по сравнению с прошлым годом произошло одно или два изменения. У них один и тот же техник. Но Alianza - это команда, которая заставляет вас отдавать больше, я знаю, что игроки сделают это. Такие ситуации случаются в университетском городке. У них есть вентилятор, который их сопровождает, и я думаю, что это вытащит их из этой дыры», - сказал он.
На самом деле тренер Карлос Бустос добавил в свою команду таких важных игроков, как Кристиан Рамос, Пабло Лавандейра, Кристиан Бенавенте. В нем также есть Алдэйр Фуэнтес, Дарлин Лейтон и Джонатан Медина, которые также составляют команду, но с меньшим участием. Поэтому они почти не изменились в стартовом одиннадцати, где в стартовом одиннадцати постоянно чередуются только 3 лучших.
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