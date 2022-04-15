«Пепе» Сото и заявление Альянсы Лима: «Классика должна быть отправной точкой. Это стоит того, чтобы выиграть»

Альянса Лима сыграет в качестве гостя в это воскресенье, 17 апреля, против Университарио де Депортеса в классическом перуанском футболе. Матч состоится в рамках 10-го числа турнира открытия Лиги 1 2022 года и будет иметь решающее значение для интересов обеих команд. В этой связи Хосе «Пепе» Сото подчеркнул, что в этом матче «белые» должны стать отправной точкой для восстановления в турнирной таблице.

«С самого раннего возраста нам говорили: «кто угодно, кроме классического соперника» . Воскресенье должно стать отправной точкой, и игроки это знают. По начальнику они знают, что это хорошая возможность переломить всю эту плохую ситуацию, в которой они находятся. Если вы сыграете хорошую игру и не выиграете, все будет примерно так же. Но если вы выиграете игру, сыграете хорошо или нет, люди будут вам благодарны», — сказал тренер в интервью GOLPERU.

И дело в том, что «интиматы» переживают не самый лучший момент сезона, так как до сих пор на турнире они набрали всего 8 очков и находятся на тринадцатом месте. Короче говоря, они выиграли 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения. Цифры совершенно не такие, как в прошлом году. По этой причине они должны быть настроены, чтобы выиграть актерский состав «сливок».

Еще одна тема, затронутая бывшим «интимным» игроком, была мотивация, необходимая игроку для таких встреч. « В таких матчах, я думаю, вам не нужна мотивация, потому что вы должны мотивировать себя. Игрок, который не мотивирован для этой классики, не должен играть в нее. Все видят тебя, тренера сборной. Посмотрите, что много эмиссаров из Европы приходили посмотреть на такого игрока и взяли другого, это происходит в классике. В футболе может случиться все, что угодно, но ты должен покончить с собой», - сказал он.

Действительно, эти матчи очень спорны и содержат все приправы, чтобы шоу было гарантировано. Ни одна команда не хочет проигрывать, и именно здесь футболист показывает, из чего он сделан больше всего. Каждая из них — своя история, поэтому в рамках футбольного фольклора будут присутствовать детали, шутки, ставки, озорства, особенно в фанатах обеих команд.

Бывший игрок и нынешний тренер назвал этот важный матч особенным, оставив несколько подробностей. | Видео: GOLPERU

ПРОИГРЫШ КОЛО-КОЛО

Теперь, как упоминалось выше, Alianza Lima прибывает не лучшим образом, тем более, с последнее поражение в Кубке Либертадорес против Коло Коло. «Согласно результатам, ощущения в Альянса Лима не очень хорошие. Кубок Либертадорес требует вас . С Colo Colo они слишком поздно искали матч. В прошлом году «Альянца» забил очень сложно. Они забили вам гол, и оттуда открыть эту 5-ю защиту было очень сложно. Но теперь есть ходы, которые, конечно, не делают команды перуанского футбола, и они дают вам пространство, разбивают линию и забивают гол. Коло Коло много приходил к нему в первом тайме», - анализировал он.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ СПУСКАЕМОГО СКЛОНА АЛЬЯНСА ЛИМА

Чтобы найти источник проблемы этого снижения, Сото посчитал, что он больше затрагивает тему уровня футболистов в целом, чем любой другой фактор. Это потому, что это почти та же команда вышел чемпионом в 2021 году. « Проблема в уровне игроков, потому что система одинакова. Я думаю, что по сравнению с прошлым годом произошло одно или два изменения. У них один и тот же техник. Но Alianza - это команда, которая заставляет вас отдавать больше, я знаю, что игроки сделают это. Такие ситуации случаются в университетском городке. У них есть вентилятор, который их сопровождает, и я думаю, что это вытащит их из этой дыры», - сказал он.

На самом деле тренер Карлос Бустос добавил в свою команду таких важных игроков, как Кристиан Рамос, Пабло Лавандейра, Кристиан Бенавенте. В нем также есть Алдэйр Фуэнтес, Дарлин Лейтон и Джонатан Медина, которые также составляют команду, но с меньшим участием. Поэтому они почти не изменились в стартовом одиннадцати, где в стартовом одиннадцати постоянно чередуются только 3 лучших.

El once titular de Alianza Lima que jugó ante River Plate. | Foto: Alianza Lima

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