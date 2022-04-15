Патрисия Армендарис ответила Роберто Мадрасо после критики реформы электроснабжения AMLO

Приближаются дебаты и голосование по реформе электроэнергетики, продвигаемой президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (AMLO), и эта ситуация усилила дискуссии среди тех, кто поддерживает и не одобряет эту законодательную поправку по энергетике.

По этой причине бывший кандидат в президенты от Институционно-революционной партии (PRI) Роберто Мадрасо использовал свой Twitter критиковать предполагаемые выгоды, которые это предложение принесет с собой, основная цель которого заключается в укреплении Федеральной комиссии по электроэнергии (FFE).

По словам бывшего политика, четвертая трансформация (IV квартал) намерена увеличить пропускную способность CFE на 20%, что не может быть устойчивым, поскольку это будет означать повышение окончательных тарифов для потребителей.

По этой причине он заверил, что эта ситуация не является «энергетическим суверенитетом», как утверждал Лопес Обрадор, поэтому призвал людей не обманываться членами и сторонниками Национального движения возрождения (Морена).

«Принуждение к участию #CFE на 20% выше его текущих генерирующих мощностей приведет к повышению цен на электроэнергию; только за счет субсидий мы сможем снизить цену, которую мы платим. Это не энергетический суверенитет, это энергетическое рабство. Не дайте #Morena обмануть вас», — написал Мадрасо в социальных сетях.

La diputada de Morena protagonizó una discusión con Roberto Madrazo (Foto: Twitter)

Столкнувшись с этими заявлениями, депутат партии вишни Патрисия Армендарис выступила в защиту реформы электроэнергетики и объяснила некоторые вопросы бывшему члену PRI.

Предпринимательница также пояснила, что у ДОВСЕ есть все возможности для выполнения такого требования, поэтому она напомнила случай, когда на севере страны зимой 2020 года закончились поставки природного газа частными лицами - ситуация, контролируемая Федеральной комиссией.

«@CFEmx способен удовлетворить 100 процентов спроса, как мы продемонстрировали в тот день, когда зимой трагедия закончилась из-за природного газа, все частные компании ушли, и нам удалось обеспечить весь рынок @RobertoMadrazo_. Приветствую», — повторил бывший участник программы Shark Tank.

Пользователи этой социальной сети не смогли прокомментировать сообщение Армендарис, потому что с момента его публикации он отключил возможность ответа для широкой общественности, только определенные люди могут это сделать, хотя за 12 часов с момента его публикации никто не предпринял таких действий.

Ante los reclamos del ex priista, la empresaria aseguró que la Reforma Eléctrica de AMLO sí beneficiará a las personas (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO) Andrea Murcia

Это был не единственный твит, связанный с реформой электроэнергетики, который он сделал 14 апреля, потому что в начале он разработал небольшую нить, с которой он просил согласия среди депутатов при голосовании, поскольку, по его словам, они будут против родины, если не поддержат это предложение.

«Чем больше я просматриваю #ReformaElectricaVa, тем больше я уверен в необходимости согласованности, что все @s l @s compañer @s deputy @s должны будут проголосовать за то, чтобы их представители голосовали за реформу. Невозможно сказать, что они голосуют за страну и голосуют против нее», — начал законодатель Моренисты.

Он также заявил, что «сеть диспетчеров и контрактов» приведет к тому, что CFE потеряет миллионы песо, которые могут быть использованы для снижения тарифов или инвестиций в чистую энергию.

Впоследствии он призвал всех своих коллег по палате депутатов изучить нынешний режим и предлагаемую реформу электроэнергетики, чтобы понять, что она действительно пойдет на пользу всем мексиканцам.

«Реформа направлена на благо всех мексиканцев. Здесь я должен объяснить вам, почему этот вопрос сложен, но необходимо понять, потому что мы обязаны голосовать за Мексику, а не за несколько компаний, некоторые из которых даже не являются мексиканскими», - сказала Патрисия Армендарис.

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