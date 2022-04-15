Пабло Гомес привлек INE к трастам: «Демонстрация его незаконного характера»

CIUDAD DE MÉXICO, 23NOVIEMBRE2021.- Pablo Gómez, acudió a la comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados en donde se someterá a discusión su ratificación como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
Пабло Гомес Альварес, глава подразделения финансовой разведки (ПФР), ответил Национальному избирательному институту (INE), убедившись, что его трасты защищены законом, их автономия и прозрачность их деятельности.
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