Офис омбудсмена предупреждает о нарушениях экономических, социальных и экологических прав в Магдалене

Vista de un grupo de personas durante una caminata por el Parque Nacional Tayrona cerca a Santa Marta (Colombia). EFE/María Concepción Moreno/Archivo

В эту пятницу, 15 апреля, Управление омбудсмена предупредило о нарушении социальных, экономических и экологических прав граждан в департаменте Магдалена.

Об этом предупредил омбудсмен Карлос Камарго во время встречи с представителями производственного сектора в Торговой палате Санта-Марты, в которой он предложил содействовать экономическому восстановлению и росту в регионе.

«В отсутствие продолжения политики стимулирования официальной программы поддержки занятости (PAEF) и в условиях ожидания повышения цен на кредиты в краткосрочной и среднесрочной перспективе более высокие темпы роста могут быть ограничены. Крайне важно продолжать поддерживать путь улучшения социальных показателей в 2022 и 2023 годах, чтобы вернуться к уровням, предшествовавшим пандемии, и иметь возможность гарантировать, особенно, экономические и социальные права тех, кто зависит от этих производственных цепочек», - сказал чиновник.

Согласно данным Национального административного департамента статистики (DANE), восстановление экономики в Санта-Марте помогло улучшить ситуацию с трудоустройством. Однако уязвимость была обнаружена в структуре бизнеса и большом количестве неформальных микропредприятий, на которые приходится 95% сектора.

В этой связи организация указала, что Управление уполномоченного по экономическим, социальным и культурным вопросам будет оказывать поддержку производственным секторам региона в формулировании и укреплении экономического сектора своего влияния.

Омбудсмен также выразил свою обеспокоенность по поводу защиты основного права на воду, которое должно быть гарантировано с учетом основной проблемы, стоящей перед акведуком Санта-Марта, где высокий спрос превышает возможности для очистки и где ухудшение наблюдается в бассейнах Реки Гайра, Пьедра и Мансанарес», - говорится в сообщении.

Наконец, защитник выразил свою обеспокоенность по поводу защиты основного права на воду в целях решения одной из основных проблем, с которыми сталкивается этот город в Карибском бассейне Колумбии, в то время как рабочие группы с экологическими и национальными властями проводятся рабочие группы для продвижения поиска решения структурный.

Омбудсмен Карлос Камарго призвал в марте прошлого года удвоить усилия в связи с усилением сезона дождей в Колумбии из-за явления Ла-Нинья, о котором сообщалось в прошлом месяце.

На данный момент в 2022 году в 280 муниципалитетах в 21 департаменте произошло 386 зимних чрезвычайных ситуаций. Из них 210 были массовыми перемещениями, 76 наводнениями и 31 внезапным увеличением. Пострадали около 30 000 человек; 48 погибли, 61 человек получили ранения и 3 пропали без вести, сообщает UNGRD. Наиболее пострадавшие департаменты: Кундинамарка, Антьокия, Каука, Уила, Толима, Чоко, Рисаральда, Валье и Сантандер.

Чиновник, посетивший муниципалитет Сан-Карлос, Антьокия, сказал: «Чрезвычайная ситуация в Сан-Карлосе, как и те, которые произошли в последние недели в других регионах страны, является примером чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть, согласно предупреждениям, выпущенным Национальной системой управления рисками стихийных бедствий, в что вероятность увеличения количества осадков, которые могут достичь исторического уровня». Кроме того, он добавил, что в этом муниципалитете 250 семей пострадали от растущей реки Сан-Карлос.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ