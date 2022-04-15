Наташа де Кромбрюгге: родители пропавшего туриста предлагают вознаграждение в размере 15 тысяч долларов

Наташа де Кромбрюгге предлагает награду за то, что знала местонахождение дочери. ВИДЕО: Новости Ампато

Прошло почти три месяца с тех пор, как 24 января исчезла бельгийская туристка Наташа де Кромбрюгге, покинув отель, где она останавливалась в районе Кабанаконде, с намерением совершить поездку по долине Колка в Арекипа. Именно по этой причине его родители предлагают вознаграждение в размере 15 000 долларов любому, кто узнает о местонахождении их дочери.

Они прибыли в Перу в феврале прошлого года, но должны были вернуться в свою страну. Однако они вернулись в Арекипу и говорят, что не покинут Кабанаконде, пока не найдут Наташу.

Эрик и Сабина де Кромбрюгге сохраняют веру и надежду найти свою дочь.

В интервью Ampato Noticias мать 28-летней девочки сказала, что идея вознаграждения была по ее собственной инициативе, чтобы найти информацию о дочери. Для этого они расклеивают плакаты на столбах и в общественных местах.

Сабина отметила доброту и гостеприимство жителей Кабанаконде и поблагодарила их за солидарность. В этой связи он просит население не опускать руки и продолжать поиски. Любую информацию они просят уведомить по номеру, который указан на плакатах. «Мы будем благодарны за любую информацию, которая поможет нам найти Наташу. Мы должны знать, находится ли она в каньоне или что произошло», - сказала мать.

Он отметил, что до сих пор нет никакой информации о его местонахождении и что произошло, является полной загадкой. «Мы полны решимости сделать все, чтобы найти его. Мы не уйдем, пока не найдем её. Помогите нам найти его, пожалуйста», - сказал он.

КАК ВЫГЛЯДЕЛА НАТАША?

По словам родителей, Наташа де Кромбрюгге — молодая ученая, у которой было много друзей, она была очень счастлива, и ей нравилась жизнь. «Она очень счастливая дочь. Это был первый раз, когда я совершил большую поездку», - сказал он, имея в виду свой визит в Перу.

Он признал, что, несмотря на большую мобилизацию властей и спасателей на поиски молодой бельгийской женщины, они по частной инициативе решили предложить вознаграждение в размере 15 000 долларов. «Люди могут с уверенностью звонить по этому номеру. Награда принадлежит нам и группам помощи», — сказала Сабина.

Он отметил, что хорошо знать, что они не одиноки в этой борьбе, и благодарить, потому что помощь приходит. Он попросил людей поделиться плакатом в социальных сетях, чтобы получить информацию о местонахождении девочки.

Тем временем поиски Наташи де Кромбрюгге в долине Колка и подростка Кевина Рамоса, который упал в воды реки Колка, продолжают осуществляться 30 полицейскими.

Спустя почти два месяца после того, как двое молодых людей были объявлены пропавшими без вести, полиция продолжает обыскивать районы, которые ранее не посещались, сообщил несколько недель назад полковник ПНП Луис Пачеко, начальник полицейского округа Арекипа.

Чиновник сообщил, что вчера и сегодня спасательные группы отправились исследовать районы долины Колка, которые ранее не проверялись, работы, которые продолжатся в ближайшие дни.

Он сообщил, что следственная группа проинспектирует этот район, поскольку «ничего не исключено».

Туристка Наташа де Кромбрюгге исчезла 24 января, покинув отель, где она остановилась в районе Кабанаконде, с намерением совершить поездку по долине Колка.

В то время как подросток Кевин Рамос упал в воды реки Колка 25 января при обстоятельствах, которые являются предметом расследования.

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