Окружной институт отдыха и спорта (IDRD) сообщил, что более 22 000 человек поднялись по тропе Монсеррат в этот Великий четверг. Пешеходная дорожка, состоящая из 1605 ступенек, открыта во время Major Week с 5:00 утра до 12:00.

Местная мэрия Санта-Фе пояснила, что во время экскурсии сотрудники окружных учреждений сопровождали прихожан и туристов. В то же время они заявили, что 25 человек прошли лечение от травм и незначительных ситуаций, в то время как пожарная служба Боготы «выдала 970 рулей несовершеннолетним, чтобы контролировать их въезд», написала организация в своем аккаунте в Twitter.

Следует помнить, что тропа была открыта после двух лет полного закрытия и частичной пропускной способности из-за пандемии covid-19. В округе также отметили, что нельзя подниматься по дороге, если это беременные женщины, взрослые старше 75 лет, дети ростом менее одного метра и люди, находящиеся под воздействием психоактивных агентов. Они также подчеркнули, что вход с домашними животными запрещен.

«Вход через фуникулер и канатную дорогу будет открыт до 18:30. Мы рекомендуем людям, которые спускаются с холма, не оставаться в нижней части, чтобы не создавать толпы», - добавили в местной мэрии.

Планируется, что в самые загруженные дни у посетителей будет последняя возможность спуститься по тропе в 16:00, с этого времени будет проводиться зачистка, чтобы они не оставались на месте позже. «Вход через фуникулер и канатную дорогу будет открыт до 18:30», - добавили в местной мэрии и порекомендовали не оставаться в нижней части при спуске с холма, чтобы не создавать толпы.

Администрация Клаудии Лопес ожидает, что в эту Страстную неделю на холм поднимутся более 60 000 человек. Фактически, в прошлое Вербное воскресенье почти 20 000 человек посетили традиционные религиозные храмы Монсеррат, Гвадалупе и 20 июля, согласно отчету, распространенному Секретариатом правительства.

Фелипе Хименес Анхель, секретарь правительства, также указал, что был создан Единый командный пункт, с которого будут контролироваться все мероприятия, проводимые в ходе основной недели.

Тропы Восточных холмов доступны на Пасху

Мэрия Боготы сообщила, что тропы Кебрада-ла-Вьеха, Сан-Франциско-Викача, Ла-Агуадора и Гуадалупе-Агуаносо будут открыты для посещения гражданами во время Страстной недели. Четыре тропы расположены на восточных холмах Боготы.

Маршруты, которые будут проходить через эти экосистемы, гарантируют план пассивного отдыха и общественного использования заповедника холмов. Для участия гражданам необходимо пройти предварительную регистрацию в приложении https://gme.acueducto.com.co/visitas/. По прибытии на место встречи они проверят квоту и карту вакцинации.

Администрация округа предупредила, что дорога Гваделупа-Агуаносо будет закрыта в пятницу, 15 апреля, из-за паломничества, которое будет проходить по главной дороге в Гваделупу. Паломничество, которое происходит из церкви Нуэстра-Сеньора-де-ла-Пенья в районе Лос-Лачес, Эрмита-де-ла-Пенья или Альто-де-ла-Крус в Серро-Агуаносо и Святилище Девы Гваделупской, ограничено. Единственный доступ осуществляется через церковь Гвадалупе.

Некоторые из рекомендаций по посещению троп:

• Не посещайте след, если у вас есть симптомы гриппа, лихорадки или затрудненного дыхания.

• Всегда носите маску. Это обязательное условие.

• Соблюдайте социальное дистанцирование в два метра на входных линиях и на дорожке внутри тропы.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: