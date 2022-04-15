Минута за минутой: Кали прощается с Колоссом из Буэнавентуры, Фредди Ринконом

The coffin of former Colombian soccer player Freddy Rincon, who died after a car accident, is guarded by the police during his wake at the Roberto Lozano Battle Coliseum in Buenaventura, Colombia April 14, 2022. REUTERS/Ever Mercado NO RESALES. NO ARCHIVES

Траур по поводу кончины Фредди Ринкона продолжает шокировать страну, на фоне дани, слез и слов ободрения страна прощается с одним из своих кумиров. Что ж, 19 июня 1990 года «Эль Колоссо» заставил Милан замолчать, забив гол на 92-й минуте против Федеративной Германии, что дало бы триколор квалификации в следующий раунд. Сегодня Буэнавентура прощается с сыном, которого позже переведут в Кали, чтобы остаться в огненной камере на стадионе Паскуаль Герреро, где болельщики отдают ему дань уважения.

Тело отдыхает в Буэнавентуре со вчерашнего дня, потому что после бальзамирования в Сантьяго-де-Кали его перевезли в порт, чтобы его сопровождало население. Он прибыл в этот город около 17:40 вечера и был доставлен в Колизей Роберто Лосано Баталла, посреди каравана, охраняемого властями и пожарными, жители Буэнос-Айреса оставили с белыми шарфами и флагом Ауриверде, чтобы следовать за этой процессией.

Так происходит дань уважения «Колоссам»

8:30 утра: тело Фредди Ринкона переносится из Колизея Роберто Лосано Баталла в Буэнавентуре в дом его матери, расположенный в районе Эль-Хорхе, где за ним будут присматривать родственники.

8:33 утра: гроб входит в дом под аплодисменты и сопровождение его семьи, товарищи готовятся совершать различные молитвы в его честь.

8:44 утра: гроб Фредди Ринкона покидает дом своей семьи, направляясь в аэропорт Херардо Товара Лопеса, чтобы его перевели в Сантьяго-де-Кали.

El cuerpo de Freddy Rincón es trasladado en Buenaventura Facebook: Noticiero 90 Minutos

Тело будет помещено в холодную камеру в ожидании установки в камере сжигания на стадионе Паскуаль Герреро.

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